Grado pone en el mapa a su comercio local: esta es la singular iniciativa para fomentar las compras en la capital moscona
El Ayuntamiento lanza una aplicación para dispositivos móviles con la localización de los comercios y la intención de llegar a los turistas
El Ayuntamiento de Grado quiere poner en el mapa a sus comercios, y para ello se ha sumado a las nuevas tecnologías con una singular aplicación. El gobierno local ha puesto en marcha la applicación para para comercio y turismo en dispositivos móviles "Lookish Travel Guide", en la que el visitante podrá encontrar geolocalizados diferentes recursos turísticos, comercios y negocios para no perderse nada en su visita al concejo.
Además, incluye audioguías en seis idiomas para mejorar la experiencia de los visitantes, dado que muchos, especialmente los peregrinos que transitan por el concejo moscón, proceden de diferentes países.
La aplicación "Lookish Travel Guide" se puede descargar en Google Play o en la App Store de forma gratuita y ha sido financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España.
La información de cada recurso turístico, negocio y comercio se irá mejorando y actualizando periódicamente. Los negocios pueden completar la información a través la Oficina de Turismo.
Con ello, el gobierno local busca dar un impulso "tanto al comercio como al turismo", señala la concejala del área, Lorena Cabo, toda vez que la capital del concejo despunta por su pujante fuerza comercial y tiene cada vez más visitantes desde hace años.
En el futuro, señala, se irán incluyendo cada vez más comercios, con su localización exacta en la villa y una vista en 360 grados que ayuda a los usuarios a identificar cada local.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava