Grado pone en el mapa a su comercio local: esta es la singular iniciativa para fomentar las compras en la capital moscona

El Ayuntamiento de Grado quiere poner en el mapa a sus comercios, y para ello se ha sumado a las nuevas tecnologías con una singular aplicación. El gobierno local ha puesto en marcha la applicación para para comercio y turismo en dispositivos móviles "Lookish Travel Guide", en la que el visitante podrá encontrar geolocalizados diferentes recursos turísticos, comercios y negocios para no perderse nada en su visita al concejo.

Además, incluye audioguías en seis idiomas para mejorar la experiencia de los visitantes, dado que muchos, especialmente los peregrinos que transitan por el concejo moscón, proceden de diferentes países.

La aplicación "Lookish Travel Guide" se puede descargar en Google Play o en la App Store de forma gratuita y ha sido financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno de España.

La información de cada recurso turístico, negocio y comercio se irá mejorando y actualizando periódicamente. Los negocios pueden completar la información a través la Oficina de Turismo.

Con ello, el gobierno local busca dar un impulso "tanto al comercio como al turismo", señala la concejala del área, Lorena Cabo, toda vez que la capital del concejo despunta por su pujante fuerza comercial y tiene cada vez más visitantes desde hace años.

En el futuro, señala, se irán incluyendo cada vez más comercios, con su localización exacta en la villa y una vista en 360 grados que ayuda a los usuarios a identificar cada local.