Grado divulga su historia con visitas guiadas al Museo Etnográfico

El antiguo palacio de la Marquesa de Fontela, un elegante edificio del siglo XVIII, es hoy el hogar de la colección principal del Museo Etnográfico de Historia de Grado "Villa y Mercado". Convertido en sede museística hace apenas tres años, este espacio rescata la memoria de una localidad cuyo mercado dominical ha sido durante siglos motor económico, punto de encuentro y escaparate de tradiciones. Y ahora, se muestra a los visitantes con todo lujo de explicaciones, gracias a visitas guiadas para no perderse nada de su rico patrimonio.

La actividad, conducida por Laura Iglesias, de la Oficina de Turismo, llevó este miércoles a un variado grupo de visitantes a través de varias salas donde cada objeto narra un fragmento de la historia moscona. El recorrido parte de la historia del propio palacio, que formaba parte de un conjunto con capilla y vivienda para el servicio. En él se despliegan piezas como arcas de viaje con asas para transportarlas en carro, muebles tallados a mano, e incluso una pieza de piedra que podría haber formado parte del antiguo rollo de justicia, así como indumentaria tradicional y objetos de antiguos comercios y viviendas.