Grado se moviliza ante la alerta naranja por calor y riesgo extremo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Grado ha lanzado un llamamiento urgente a la población ante la alerta naranja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología y el Servicio de Emergencias del Principado, en vigor hasta la medianoche del 16 de agosto, por temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados en zonas bajas de Asturias. La previsión de calor extremo, unida a la baja humedad y al viento sur, ha elevado el riesgo de incendios forestales, lo que ha llevado a las autoridades regionales a reforzar las medidas preventivas.

La Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios ha recordado que, cuando el índice de riesgo forestal alcanza niveles muy alto o extremo, como ocurre estos días, está prohibido de forma expresa el uso o la introducción de material pirotécnico en montes. Además, con independencia del nivel de riesgo, se mantiene la prohibición de arrojar o abandonar cualquier objeto en combustión o susceptible de provocar un incendio, recordando que estas conductas pueden acarrear sanciones y, sobre todo, suponer un grave peligro para personas, bienes y patrimonio natural.

Aunque en Grado no se han registrado incendios activos, el Ayuntamiento advierte de que la situación meteorológica aumenta el riesgo en todo el concejo y que la colaboración ciudadana es clave para prevenir emergencias. Se insta a extremar precauciones, evitar actividades que puedan generar chispas o calor excesivo en zonas rurales y avisar de inmediato al 112 ante cualquier indicio de fuego. La combinación de altas temperaturas, sequedad ambiental y vientos variables convierte estos días en un momento especialmente delicado para el medio natural asturiano.

En el conjunto de Asturias, los equipos de extinción se encuentran trabajando para sofocar nueve incendios forestales localizados en seis concejos: Allande, Cabrales, Cangas del Narcea, Caso, Coaña y Quirós. De ellos, dos permanecen activos, dos están controlados y cinco se encuentran en fase de revisión. En Cangas del Narcea siguen activos los focos de Genestoso, y en Caso, el de Bezanes, donde durante la jornada del miércoles no se pudo intervenir con medios aéreos por la presencia de tormentas. En Coaña, el incendio de Lebredo, que llegó a poner en alerta a la población, se encuentra controlado. En total, más de 200 efectivos, entre bomberos, militares, brigadas forestales y personal de empresas auxiliares, trabajan en la zona para frenar el avance de las llamas.