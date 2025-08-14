Grado viaja por la memoria a través de su Museo Etnográfico: una visita guiada descubre a vecinos y visitantes la riqueza del concejo asentada en sus tradiciones

El antiguo Palacio de la Marquesa de Fontela, un elegante edificio del siglo XVIII, es hoy el hogar de la colección principal del Museo Etnográfico de Historia de Grado “Villa y Mercado”. Convertido en sede museística hace apenas tres años, este espacio rescata la memoria de una localidad cuyo mercado dominical ha sido durante siglos motor económico, punto de encuentro y escaparate de tradiciones. Y ahora, se muestra a los visitantes con todo lujo de explicaciones, gracias a visitas guiadas para no perderse nada de su rico patrimonio.

La actividad guiada, conducida por Laura Iglesias, de la Oficina de Turismo, llevó este miércoles a un variado grupo de visitantes —con vecinos de Oviedo, Madrid y Barcelona, estos últimos durante su primera vez en la localidad— a través de varias salas donde cada objeto narra un fragmento de la historia moscona. “Este es el museo más reciente de los tres que tenemos en Grado y está dedicado a la historia del pueblo y a su mercado, uno de los más famosos de Asturias”, explicó Iglesias.

El recorrido parte de la historia del propio palacio, que formaba parte de un conjunto con capilla y vivienda para el servicio. De hecho, esta última se unirá al espacio del museo próximamente ya que el Ayuntamiento planea ampliar el mismo a través de un proyecto ya aprobado. En el palacio se despliegan piezas procedentes de otros edificios históricos, como el Palacio de Miranda —hoy Casa de Cultura—, entre los que se incluyen arcas de viaje con asas para transportarlas en carro, muebles tallados a mano, e incluso una pieza lítica que podría haber formado parte del antiguo rollo de justicia, una columna de piedra en la que se escarmentaba públicamente a quienes infringían la ley.

Carla Vega / Amor Domínguez

Uno de los ejes temáticos de la colección es la indumentaria tradicional asturiana. Iglesias subraya que “el traje tradicional asturiano no es uno solo; hay cientos de variantes según la zona, la época del año, el oficio o el poder adquisitivo de la familia”. En aquel entonces, los colores más habituales eran el negro y los marrones, teñidos con tintes naturales y reutilizados durante décadas. “Detalles como este, los usos o las piezas de cada traje, podrán conocerse con mayor detalle en el futuro Museo del Traje, en el que se continuará ampliando esta labor de conservación y difusión”, recordó Iglesias.

Ya en la segunda planta, y con el mercado y los negocios locales como protagonistas, se rescata el papel de las mujeres en la economía local. “Ellas no solo acudían al mercado, muchas veces eran las que regentaban comercios y llevaban las cuentas, incluso sin saber leer ni escribir”, recuerda la guía. Oficios como las barberías —auténticos centros sociales masculinos donde se cortaba el pelo, se comentaban las noticias y se escuchaba la radio— o industrias desaparecidas, como las fábricas de galletas La Gilda y La Triunfante, cobran vida a través de objetos como moldes, troqueles y utensilios varios.

No faltan referencias a productos emblemáticos de Grado. El queso Afuega’l Pitu, en sus variedades blanca y roxa, protagonista de la “barreña” —postre que combina queso fresco con azúcar o cuajada—, o las avellanas, cuya exportación pueden certificar que llegó incluso hasta Ciudad del Cabo o Nueva York a través de facturas que se han conservado. “Las avellanas eran un gran negocio. Con lo que ganaban de su venta en un año, había quien se pagaba una cabaña”, señaló Iglesias a los visitantes, citando testimonios recogidos en diferentes estudios.

La visita se completa con objetos icónicos del comercio local: mostradores originales, utensilios de barbería, cartelería antigua o moldes del famoso tocinillo de la confitería Tejero. Un patrimonio que emociona a los vecinos y sorprende a quienes llegan por primera vez, encantados con la experiencia. Así, la visita al museo se convierte en una experiencia que, más que una lección de historia, es un viaje a las raíces y al carácter de una villa que es recordada por sus vecinos y descubierta por quienes se acercan a visitar este espacio.