El Mosconia gana el Trofeo Hermanos Tarralva: "Esperamos dar muchas alegrías a la afición esta temporada"

El Mosconia se alzó este miércoles con el emblemático Trofeo Hermanos Tarralva, logrando imponerse en el triangular disputado con el Vetusta y la UD Llanera. El resultado supone "un inicio ilusionante para el Club Deportivo Mosconia, que creemos va a dar muchas alegrías a la afición durante esta temporada", destacaron los responsables de la entidad, dirigida desde hace tiempo por una gestora que la ha llevado a un gran momento.

Este Trofeo Hermanos Tarralva, que cumplió su edición número 51, es uno de los eventos tradicionales del club y se suma a los especiales que se han desarrollado este verano y que han atraído a miles de personas a Grado.

Uno de los más multitudinarios fue el amistoso celebrado entre el Real Oviedo y la Cultural Leonesa , que metió más de 4.000 personas en el Marqués de la Vega de Anzo.

Eventos especiales en pretemporada

En este partido el Oviedo se llevó el "Trofeo Villa de Grado" y fue el segundo gran evento de pretemporada con el campo del Mosconia como escenario, tras el celebrado el 26 de julio, también otro amistoso, en este caso entre el Sporting y el Racing. Este pasado 9 de agosto se celebró también un amistoso que enfrentó al Mosconia con el Real Avilés Industrial.

Con estos tres partidos de pretemporada han pasado por el estadio de Grado los tres equipos asturianos más importantes, destaca la gestora.

El club, un referente en instalaciones y que mima a los equipos base

Una vez disputado el triangular de este miércoles con el que el Mosconia se llevó el Trofeo Hermanos Tarralva (empató a ceros con la UD Llanera y venció al Vetusta por un tanto), la gestora de la entidad moscona destaca que su equipo "consigue en esta pretemporada ganar a dos equipos de superior categoría, al Avilés Industrial de Primera Federación y al Vetusta de Segunda Federación".

El club de Grado vive un buen momento y es referente por la calidad de sus instalaciones, la excelente situación de los equipos base en cuanto a deportistas inscritos y que hacen deporte con el club y por la afluencia de público al estadio, donde se ha conseguido recuperar la asistencia de la afición.