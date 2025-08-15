Grado estrena aparcabicicletas inteligentes y cargadores eléctricos para fomentar la movilidad sostenible

Desde el pasado 1 de agosto, Grado cuenta con un nuevo servicio destinado a impulsar la movilidad sostenible y facilitar el uso de la bicicleta como medio de transporte diario. El Ayuntamiento ha puesto en funcionamiento tres aparcamientos inteligentes para bicicletas, ubicados en la Piscina Climatizada, el aparcamiento del Charcón y el Polígono Industrial de la Cardosa —junto al Museo—, con capacidad para un total de 42 bicicletas. Además, se han instalado dos cargadores eléctricos de pared, situados en el campo de fútbol y en el Archivo Municipal, aunque este último entrará en funcionamiento cuando finalicen las obras de dicho edificio.

Cada uno de estos aparcamientos cuenta con espacio para 14 bicicletas, protegidas de las inclemencias meteorológicas y con sistemas de seguridad para evitar posibles actos vandálicos. Uno de ellos incorpora también sensorización medioambiental para medir la calidad del aire y los niveles de ruido. Como novedad, los equipamientos incluyen una taquilla inteligente destinada a facilitar el reparto de última milla en el municipio.

El acceso y la gestión de los aparcamientos y cargadores se realiza a través de la aplicación online Novality, que permite reservar plaza, activar el estacionamiento y retirar la bicicleta de manera cómoda y segura. El servicio será gratuito hasta el 31 de diciembre de 2025, con el objetivo de animar a los vecinos a familiarizarse con esta nueva infraestructura.

La iniciativa ha sido bien recibida entre la población. “Es un avance muy importante para quienes nos movemos en bici por Grado. Ahora podemos dejarla segura mientras hacemos recados o trabajamos, y además está todo muy fácil de usar con el móvil”, comenta Luis Fernández, vecino del concejo y usuario habitual de la bicicleta.

Con esta medida, el Ayuntamiento busca no solo mejorar la seguridad y comodidad de los ciclistas, sino también dar un paso más en la apuesta local por la movilidad sostenible y el respeto al medioambiente.