La mirada de la actualidad llega a Grado: veinte años de fotoperiodismo rescatan la memoria y la realidad

En una era dominada por la inmediatez, donde lo visual se consume en décimas de segundo, la exposición MIRAES 2004–2024 emerge como un oasis de reflexión. La muestra, organizada por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) y que hasta el 28 de agosto puede visitarse en la Casa de Cultura de Grado, propone un viaje sereno y veraz por veinte años de historia reciente capturada por la lente crítica y sensible de los fotoperiodistas asturianos. APFA, que ha desarrollado esta iniciativa durante dos décadas, defiende la relevancia de una mirada que combina veracidad, rigor y distancia, en contraste con la fugacidad digital. “Con ese compromiso y valores, desde el poder que transmite la imagen, los fotoperiodistas informamos con el máximo rigor”, señalan desde la organización, convencidos de que en la actualidad esa visión auténtica resulta más necesaria que nunca.

La exposición invita al espectador a recorrer instantes tanto cotidianos como trascendentes, plasmados con sensibilidad y técnica fotográfica. Se trata de una conjunción de realidad y arte que permite reflejar quiénes somos en cada momento y comprobar la evolución de nuestra sociedad con el paso de los años. Las imágenes seleccionadas ofrecen un retrato preciso y a la vez personal de la actualidad, con un peso informativo y artístico que convierte la visita en una experiencia para detenerse y mirar con atención.

En el marco de MIRAES 2024 se entregaron dos reconocimientos que honran la memoria de figuras clave del fotoperiodismo asturiano y la vocación internacional de sus profesionales. El XVIII Premio Memorial Ramón González, en honor al pionero gijonés especializado en fotografía deportiva, recayó en Eloy Alonso por una imagen tomada dentro del territorio asturiano. Este galardón, que se concede desde 2005, consiste en una pieza única creada por el escultor Pablo Maojo. Por su parte, el IX Premio Memorial Joaquín Bilbao, que distingue trabajos realizados fuera de Asturias, fue otorgado a la fotoperiodista Rebeca Mayorga, también con una escultura de Maojo como símbolo de la distinción. Ambos premios refuerzan el valor de la fotografía como testimonio y como puente entre lo local y lo global, recordando la labor de quienes han dejado huella y alentando a quienes continúan narrando historias a través de su cámara.

La exposición en Grado ofrece un recorrido íntimo por escenas que invitan a reflexionar sobre lo que ocurre aquí, en nuestra comunidad, y también más allá de nuestras fronteras. No es una propuesta para el consumo rápido, sino un espacio de encuentro entre la imagen y el espectador, donde la fotografía recupera su dimensión más humana y su fuerza para emocionar, informar y hacer pensar. Hasta el 28 de agosto, la Casa de Cultura de Grado se convierte así en un lugar donde la memoria y la actualidad se encuentran frente a frente, en una conversación silenciosa que solo las imágenes saben mantener.