"Un sueño de medianoche": así fue el espectáculo de música y luz de Annie Chambers en una de las nuevas plazas de Grado
Lleno en la zona de La Blanca para disfrutar de una de las propuestas municipales de cultura en la calle
Música de arpa y espectáculo de luz crean el universo de la artista Annie Chambers, que este viernes actuó a la plaza La Blanca, en Grado. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de un evento especial, con una puesta en escena singular. Sobre las 21.15 horas se inició el recital con lleno en una de las zonas remodeladas de la villa, en la que se ha creado una nueva plaza con un diseño pensado, entre otras cosas, para acoger este tipo de actividades culturales al aire libre.
“Un sueño de medianoche”, nombre de la propuesta de Chambers, es más que un concierto, pues detrás del montaje de esta iniciativa hay muchos detalles con su razón de ser. La artista toca bajo "una cúpula geodésica con miles de luces", "una obra de arte de 5 metros de diámetro y 2,7 de altura", que "permite un concierto en el que el público se puede situar alrededor de la estructura con una experiencia de 360 grados".
Para crear esta cúpula se han utilizado materiales reciclados y de segunda mano donde ha sido posible y la iluminación es led. "En la base del domo hay aproximadamente 1.000 lámparas construidas con botes de vidrio reciclados, decorados con cera de abeja, cedida por apicultores locales, que en combinación con miles de pequeñas luces led crean el efecto de velas", se explica en la presentación de la actividad.
El vestido de la artista está hecho a mano usando telas reutilizadas, antiguos libros y partituras forman parte también de los materiales usados para el diseño, entre otras cosas. "Con creatividad se puede hacer algo hermoso a partir de productos que de otro modo habrían terminado su vida en la basura, demostrando a su vez que el arte debe y puede ser un vehículo para el cambio hacia un mundo mejor".
El repertorio, contemporáneo, cuenta con la interpretación de obras de Ludovico Einaudi, Hanz Zimmer, Coldplay, Elvis, Damien Rice, entre otros compositores.
Esta iniciativa es parte del programa "EmplaZArte", de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado, una propuesta de "cultura de calle" que se ha venido desarrollando a lo largo del verano y que aún tiene varias citas pendientes. El domingo 24 de agosto, a las 13.00 horas, se celebrará sesión vermú con DJ Les Greques, en la plaza General Ponte. El miércoles día 27, a las 20.00 horas, actúa David Pedragosa, guitarrista, en la calle Manuel Pedregal.
"Emplazarte" se prolonga hasta septiembre y el día 6, a las 19.30 horas, se podrá disfrutar del dúo de cuerda "A tempo". Por último, el sábado 13, a las 18.00 horas, pondrá el broche de oro a este programa el cuentacuentos "A quien buena sombra se arrima", en el parque de Arriba.
