Los "Traxes" de Grado deslumbran en Francia: esta es la cita en la que la indumentaria tradicional ha despertado la admiración del público

La indumentaria tradicional que se pasea cada último fin de semana de septiembre por la pasarela del "Día'l Traxe" de Grado ha dado el salto internacional, levantando la admiración de numeroso público. Una colección de imágenes de los trajes que se pueden ver en la capital moscona se han expuesto estos días en la muestra EuroCelticArt del Festival Intercéltico de Lorient, en Francia, bajo el título «El Vistir».Y la reacción del público ha sido de lo más entusiasta.

En total se han expuesto quince retratos del fotógrafo Ojos de Hojalata para representar a Asturias en el espacio que el multitudinario evento musical francés dedica al arte contemporáneo.

Del matrimonio entre el arte textil y el fotográfico nació la exposición "El Vistir", una serie de instantáneas que documentan algunos de los trajes del concurso de indumentaria que se celebra todos los años en Grado .Ojos de Hojalata es el autor de unos retratos que, con gran nitidez, enseñan cada fibra de los tejidos, cada color y cada detalle de unos trajes que son ejemplo del rico patrimonio cultural autóctono.

Por su parte, Alberto Suárez fue el encargado de comisariar la muestra con la que la Delegación Asturiana del Festival Internacional de Lorient ha querido rendir homenaje a la indumentaria tradicional recreada con rigor histórico, y al inmenso trabajo que hay detrás de estos trajes: el de un puñado de artesanas y madreñeros.

Ojos de Hojalata es un fotógrafo autor de importantes trabajos en destinos tan variadosTaipei, Dubai, Lucerna o Grau. Desde 2016, como fotógrafo oficial del Concurso Indumentaria, realiza la labor de documentar los trajes de las personas que participan en este certamen tan importante. Fruto de esa colaboración nació y fue creciendo un fondo de fotografía único en Asturias sobre indumentaria tradicional, y del que se ha podido disfrutar un trozo en Francia.

Las obras, que se han mostrado en el espacio Le Palais, están impresas sobre papel blanco brillante con la técnica que se conoce como Glicée, que destaca por ser la que proporciona la mayor calidad de definición de imagen de todas las que existen en la actualidad.

Divulgación

La vestimenta tradicional de los asturianos en el siglo XIX "representa un campo con muchas posibilidades de divulgación", sostiene el comisario de la muestra. El nacimiento del concurso significó "un impulso imprescindible para la puesta en valor del traxe’l país en nuestra tierra", recuerda Alberto Suárez. Ahora, gracias al Festival de Lorient, "la promoción de este evento da un gran salto internacional, puesto que el certamen musical más importante del mundo dedicado a los países celtas, que convoca cada año a más de setecientos cincuenta mil visitantes".

Un código QR remitía además en la exposición a la web del concurso de indumentaria para promocionar el "Día'l traxe'l país" en Grado a nivel internacional con textos en 4 idiomas. Las estadísticas han aportado datos de las nacionalidades de los visitantes, que resultaron ser mayoritariamente franceses, seguidos de británicos, estadounidenses, luxemburgueses y australianos. Un buen salto para que la indumentaria tradicional tenga cada vez más reconocimiento fuera de nuestras fronteras.