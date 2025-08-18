Grado, reposo de peregrinos: casi medio millar en el mes de julio

El Camino de Santiago coge músculo a su paso por el concejo de Grado. La ruta Primitiva para visitar la tumba del Apóstol ha llenado los recursos de alojamiento desde que comenzó la primavera, un resultado que se ha acelerado con el paso de los meses. El albergue público de Grado ha registrado una auténtica avalancha de peregrinos: sólo en el mes de julio pernoctaron en este recurso un total de 486 personas.

El sello de lacre que utiliza el albergue. | R. L. P.

El día de más afluencia fue el último de mes, el día 31, con lo que se prevé que el balance final del verano, una vez que finalice agosto, sea también de récord.

Según los minuciosos registros que lleva Emilio Lueje, responsable de este equipamiento, del total de peregrinos recibidos, 301 fueron hombres y 181 fueron mujeres. La mayor afluencia horaria, en ambos casos, se registró entre las 4 y las 5 de la tarde, hora en la que los caminantes cubren su etapa y cogen plaza para descansar.

La mayor parte de los peregrinos del pasado mes de julio en el albergue moscón eran nacionales (un 44,44 por ciento), seguidos de los caminantes italianos (44 personas), estadounidenses (29 peregrinos), alemanes (25), franceses (17), polacos (16), ingleses (13), holandeses (10), daneses (9), australianos (9) y brasileños (7).

Los peregrinos españoles más numerosos han sido los procedentes de Madrid, seguidos de Barcelona, Valencia, San Sebastián, Córdoba, Tarragona, Albacete, Zaragoza, Alicante, Oviedo y Siero.

Casi todos ellos hacen la ruta a pie, y la mayoría son católicos, aunque hay una buena proporción de peregrinos que se declaran no religiosos. Aún así, el motivo que mueve a casi todos ellos es el espiritual.

Los buenos datos de julio se suman a los más de mil peregrinos que se contabilizaron en un inicio de temporada en la que se anotó un aumento del 50% respecto al año pasado. Y como novedad, este año en el albergue moscón se ha recuperado el sello de lacre para las credenciales de los caminantes.