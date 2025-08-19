Grado prepara el IX Concurso y Muestra de Trajes Tradicionales Asturianos: así te puedes apuntar

La capital moscona se prepara para vivir una de sus jornadas más coloridas: el IX Concurso y Muestra de Trajes Tradicionales Asturianos, que se celebrará el próximo domingo día 28 de septiembre. Una cita que cada año reúne a más aficionados y para la que se abrirán las inscripciones el 1 de septiembre.

Las bases oficiales establecen que para participar hay que tener más de 16 años y rellenar el formulario que ya está colgado en la página web del certamen. Los participantes están obligados a vestir trajes compuestos por piezas cosidas en cualquier época, pero que reproduzcan de manera fiel, tanto en el corte como en la confección, el diseño, los géneros o los estampados, las prendas que los estudios sobre la materia determinan que son las propias de la tradición asturiana. Los inscritos con trajes fuera de ese concepto, aunque sean propios del siglo XIX, no podrán participar.

"No es un concurso de personajes que representan oficios o labores de la época, y por eso no se pueden llevar útiles, instrumentos o zurrones. Lo que se premia y se enseña al jurado y al público en el desfile en la pasarela es la ropa y el acierto en la forma de vestirla", recuerda la organización.

Tampco podrán participar en el certamen las personas que vistan prendas que ya recibieran algún premio en ediciones anteriores, y el hacerlo será motivo de descalificación.

El jurado valorará que el calzado, joyas y adornos o el palo en función del estatus del traje que se viste y la zona geográfica asturiana que se representa. Los trajes pueden ser de gala o de diario, pero siempre tendrán que llevar las piezas con las que se vestía una persona para salir de casa y presentarse en un espacio público a mediados del siglo XIX. Se valorará que la hechura, los tejidos, colores, corte y confección sean como los que se hacían en aquella época, así como la combinación adecuada de las prendas. Y también se tendrá en cuenta la presencia sobre la pasarela de prendas auténticas asturianas de la época y que estén acreditadas.

Por cada categoría (hombres y mujeres) habrá tres premios: el primero, dotado con 200 euros y unas ligas acreditativas del Premiu Indumentaria 2025; el segundo, de 150 euros y el tercero, de 100 euros.