Grado confía en la ampliación del Museo Etnográfico para reforzar su papel como centro cultural de primer orden

Una gran oportunidad de futuro. Sobre esta certeza trabaja el Ayuntamiento de Grado a la hora de poner en marcha un ambicioso proyecto de ampliación del Museo Etnográfico e Histórico de la villa, que sumará a sus instalaciones las antiguas casas de servicio del Palacio de la Marquesa de Fontela. Los edificios, ya en propiedad municipal, serán rehabilitados y adaptados para conformar un conjunto museístico que situará a Grado entre los referentes culturales de Asturias, y el Consistorio quiere agilizar al máximo el proyecto, que cuenta con el respaldo regional.

El concejal de Cultura, Educación y Nuevas Tecnologías, Diego García, explica que la actuación busca “hacer una especie de ampliación de esa zona museística” en torno al Palacio Fontela, actual sede de la exposición permanente “Villa y Mercado”. “La idea es la creación de un espacio museístico en el centro de la villa bastante potente, y con unas características únicas en Asturias, porque pocas villas concentran tanta oferta en un mismo punto”, señaló.

La intervención se desarrollará en dos fases. En una primera etapa se abordará la adecuación de los espacios exteriores y la remodelación de la fachada de los inmuebles, de forma que el conjunto responda a los estándares que requiere una instalación de estas características. Posteriormente se ejecutarán las obras interiores, que dotarán al museo de nuevas salas expositivas y servicios complementarios. El proyecto contará con financiación del Principado, cuyos fondos ya han sido aprobados, lo que garantiza su viabilidad.

Entre los objetivos municipales figura también la negociación para lograr la cesión del Tesoro de Berció, un conjunto de monedas romanas hallado en el concejo, que podría exhibirse en la capilla anexa al Palacio Fontela. “Si se consiguiera también esa cesión, sería bastante potente”, apunta García, subrayando el valor añadido que supondría para el museo incorporar una pieza de alto interés histórico y patrimonial.

Los mayores tesoros de la colección "Villa y Mercado" de Grado, al detalle / C. V.

Con esta ampliación, Grado reforzará su papel como centro cultural y turístico de primer orden. La concentración de exposiciones en torno al Palacio Fontela permitirá ofrecer al visitante una experiencia única en el Principado y en el concejo, combinando patrimonio arquitectónico, historia local y colecciones de gran valor, lo que contribuirá además a dinamizar la vida cultural y económica de la villa.

El Museo Etnográfico e Histórico de Grado, fundado en 1982, forma parte de la Red de Museos Etnográficos de Asturias y distribuye su colección en varias sedes. Concretamente en el Palacio Fontela se reúnen fondos relacionados con la historia local, el comercio y la vida de la villa, además de colecciones singulares dedicadas a la fotografía y al acordeón. Otros espacios completan la oferta, como La Cardosa, con muestras sobre la cultura tradicional y la Guerra Civil, o el Palacio Miranda-Valdecarzana, que acoge un llagar de sidra. La diversidad de estas sedes convierte a Grado en un referente etnográfico dentro de la región.