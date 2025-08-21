De Pravia a Grado para emprender: "Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena"

Las barberías vuelven a estar de moda. Los contenidos en redes sociales con las últimas tendencias en cortes de pelo llenan con millones de interacciones las pantallas del público internacional. En las calles hacen lo propio los icónicos azules y rojos de los postes que no paran de multiplicarse en todo el mundo, en toda España, y también en Asturias. Una tendencia que en el, caso del praviano Sergio Pérez, de 29 años, conocido como Coto, se ha convertido en un acicate para emprender, abriendo negocio en Grado y trabajando para que los pueblos "tengan vida".

Pérez acabade abrir local en la capital moscona, ‘Coto’s Barber’, un local desde el que apuesta por revitalizar la economía local. Por sus manos han pasado artistas como Rvfv, futbolistas como Víctor Camarasa, el equipo ciclista Movistar o el mánager de JC Reyes, además de una larga lista de clientes fieles que acuden desde concejos vecinos. Cortar el pelo a personas tan reconocidas “mola mucho”, admite, aunque lo que más le sorprende es que “son humildes y lo agradecen como cualquier otra persona”.

Sus destrezas han sido reconocidas con galardones como el de Jóvenes Promesas en el Festival Metrópoli de Gijón en 2019, evento al que ha vuelto en varias ocasiones como expositor. También recuerda momentos menos dulces, como una batalla en Ribadeo en la que no salió vencedor: “No iba preparado y no gané. Ahora ya sé cómo es para ganar la próxima”, señala.

Participar en eventos de ese nivel, asegura, requiere esfuerzo y apoyo. “Es imprescindible que tu círculo lo respalde”, dice. En su caso, cuenta con la ayuda de sus padres, Juan Carlos y María, y de su pareja, Iris Prieto, esteticista que también trabaja en esos certámenes y no duda en cargar con él el sillón de barbería a donde sea necesario.

Vocación infantil

La vocación se remonta a su niñez en Santianes de Pravia, donde observaba con fascinación a su abuelo cortando el pelo a los vecinos. Él fue quien le permitió usar por primera vez la maquinilla, una experiencia que le marcó. “Nunca me gustó copiar a nadie, siempre tuve mi rollo”, recuerda. Su peluquero en los ‘Hermanos González’ de Pravia le animó a formarse. Tras aprender inglés en Gales y con un título de aviación en la mochila, regresó a Asturias para estudiar un curso de un año y medio en la peluquería ovetense ‘Acapel’.

“A los seis meses me solté y empecé a atender a gente en casa, había hasta siete coches esperando fuera”, relata. Coto rememora con emoción que en esa etapa, en la que aún no tenía un local, sus padres adaptaron el hogar con un futbolín para los clientes que esperaban, quienes también disfrutaban de las meriendas que les preparaba su madre.

Hacia el final del curso, un profesor le consiguió una prueba en un salón. “Me pudo la presión, estaba preparado pero me vieron flojo”. Tras ese bache, su formador habló con su padre para animarle a abrir una barbería, lo que se materializó en 2016, con la apertura en Pravia de su primer local.

Gestión de negocios

El boca a boca hizo que en menos de dos semanas su agenda estuviera llena. Sin embargo, confiesa que en aquel momento “no tenía madurez suficiente”. “La gente debe tener claro que además de la formación en peluquería es indispensable la formación en negocios”, asegura. “Alguien que tenga un grado en Administración de Empresas y monte una peluquería la rompería en Asturias”. Coto recuerda que en ese momento “cogía todo lo de la caja sin hacer cuentas pensando que era todo mío”.

Admite que fue algo “muy complicado”, y que a base de las riñas de su madre y de las reprimendas de los amigos, asentó cabeza para gestionar todo tal y como lo hace ahora. “Hay mucha gente abriendo barberías como locos, y es algo serio y hay días duros”, comenta.

“A veces no tienes ánimo y en esto hay que hablar con el cliente”, afirma. Con prueba y error, el barbero remontó y despegó una trayectoria que no hace más que ascender. Ahora, continúa realizando formaciones en distintas ciudades e incluso él mismo las imparte.

Esa experiencia de más de una década le ha permitido conocer numerosas personas que le han inspirado y aportado una influencia. Entre ellas, destaca a Javier Luna por su ayuda en lo profesional, así como al que considera su “papá de la barbería”, Juan de Mieres, quien le entregó su primer premio en persona.

Guarda también un hueco especial para su amigo Adrián, su fiel acompañante en eventos como Metrópoli y su mayor generador de “ideas, ganas y ambición”, así como para Alejandro Valencia. “En esta profesión hay mucha envidia y mucha gente que trata de pisarte, estar con gente buena y de tu mismo rollo es algo que mola muchísimo”, recalca.

En el largo listado de peluqueros a los que admira, sobresale Pablo Fernández, quien ha sido su compañero y “su pilar” desde la apertura en Pravia. “Él me puso coherencia y seriedad”, añade. Coto indica que pasar tanto tiempo de trabajo con una persona puede desgastar. “La peluquería de Pravia es pequeña y estábamos un poco saturados”, añade. Fue entonces cuando decidió abrir un nuevo local en Grado.

Agenda llena

Abrir en Grado supuso “un antes y un después”. El local lo conocía de antes, cuando lo ocupaba un compañero, Tommy. Coto recalca que la ayuda económica y administrativa de Jaime Arango, dueño de una cadena de bares, fue fundamental. Hoy asegura que esta apertura les dio “aires nuevos” y reforzó la relación con Pablo.

La agenda sigue llena en ambos municipios y también lo está para la competencia: “Todos tenemos clientela porque la gente va por ti”. Cita como ejemplo a Jhonny, antes cliente suyo y ahora barbero en Pravia: “Le deseo lo mejor, está lleno igual que yo”.

Sobre tendencias, no se decanta por ningún corte en concreto. “Lo que me gusta es que el cliente confíe y yo le dé un estilo propio”. Cree que la mitad de la gente se equivoca al pedir modas que no les favorecen. Desde diseños y colores, hasta rapados y tijeras, son muchas y variadas las destrezas que el barbero pone en práctica cuando se trata de favorecer el aspecto de sus clientes.“Cuando alguien viene con ganas de cambiar, es como si se me encendiera una luz. Analizo sus facciones y le aplico lo que creo que le queda mejor”, explica.

Entre las anécdotas más emotivas, recuerda el caso de un amigo que cuidaba de su madre enferma. Siempre llevaba el mismo corte hasta que Coto le propuso cambiar: “Después empezó a cuidarse, ganó seguridad, hizo deporte y conoció a la que ahora es su novia. Me dice que le cambió la vida”, con satisfacción.

Coto tiene claro que “arriesgarse merece la pena” y hacer algo para que los pueblos “no quedan atrás, no caigan en el olvido”. Considera que la gente joven ha de moverse y “tener ambición”. “Somos gente humilde, si hay que pedir cuatro euros al banco se piden, pero los guajes no se pueden conformar”, concluye. El consejo fundamental que les da a quienes quieran crecer en el oficio es que “escuchen a todo el mundo, se aprende incluso de los clientes y de gente del círculo”.

En sus perspectivas de futuro se dibuja, con cada vez mayor precisión, la apertura de un tercer salón en Gijón. Hasta entonces, Coto traslada y mantiene el éxito de Pravia a Grado. Demuestra así que cumple con creces la frase con la que él mismo se define: “un niño que nunca dejó de soñar”.