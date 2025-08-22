El escultor japonés Tadanori Yamaguchi se instala en Grado: este es su proyecto

El polígono industrial de La Cardosa, en Grado, alberga estos días una construcción que pronto tendrá un significado especial para el arte contemporáneo asturiano. Allí levanta su propia nave de trabajo el escultor japonés Tadanori Yamaguchi (Osaka, 1960), afincado en Pravia desde hace más de veinte años y con una estrecha vinculación con el Principado.

El artista explica que la decisión de trasladar su lugar de trabajo a Grado vino motivada por la falta de suelo disponible en su concejo de residencia. “Al principio yo quería mantener mi zona de trabajo aquí en Pravia, pero no hay parcelas suficientes ni espacios adecuados para lo que buscaba. Me enteré de que había una parcela en La Cardosa y decidí aprovechar la oportunidad. La gente de Grado se ha portado muy bien conmigo y me han facilitado mucho las cosas siempre”, señala el escultor.

La nave, que se prevé finalizada a finales de noviembre o diciembre, estará adaptada a las exigencias de su disciplina, con grúa puente y accesos adecuados para camiones de gran tonelaje. “Hasta ahora trabajaba en un espacio alquilado, pero se me estaba quedando pequeño y sin acceso para vehículos grandes. Esta nueva nave me dará las condiciones que necesito para seguir desarrollando mi obra”, detalla.

Aunque su residencia seguirá en Pravia, Yamaguchi confiesa estar “ilusionado y muy contento” con esta nueva etapa en Grado. “Mucha gente del concejo me ha apoyado, amigos y también desde el Ayuntamiento. Estoy deseando empezar a trabajar allí al cien por cien”, afirma.

Tadanori Yamaguchi / Marcos León

Su relación con Grado no es nueva. Además de amigos en el concejo, el escultor realizó hace varios años talleres en colegios locales, lo que le permitió entrar en contacto con la comunidad educativa y dejar huella entre los más jóvenes. Ahora, con su base de trabajo en La Cardosa, espera reforzar ese vínculo.

Yamaguchi llegó a Asturias en los años noventa, atraído por la tradición escultórica vinculada a la piedra y el hierro, materiales que se han convertido en su seña de identidad. Su obra, de carácter monumental y marcada por un diálogo constante entre lo orgánico y lo geométrico, está presente en espacios públicos de distintos puntos de España, Japón y Europa. En Asturias ha participado en simposios internacionales de escultura, colaborado con instituciones locales y desarrollado proyectos en concejos como Candás, Gijón o Blimea.

“La escultura para mí es una forma de vida. El material habla, y yo intento escuchar lo que me dice. Asturias me ha dado un entorno perfecto para trabajar, y esta nave en Grado es un paso más en ese camino”, resume el artista, que espera mudarse a su nuevo taller a comienzos de 2026. Con su llegada, el concejo moscón suma un nuevo espacio vinculado a la creación artística, consolidando su apuesta por la cultura contemporánea y estrechando la relación entre el mundo industrial y el creativo.