Entrevista | Juan José López Jugador de hockey, entrenador y coordinador de equipos base en el Famalicense de Portugal
"A Grado siempre vuelvo, cada vez que puedo, pero deportivamente es difícil regresar ahora"
"Voy a cumplir 15 años como profesional y estoy muy feliz por eso; cuando empecé nunca pensé en poder tener esta trayectoria"
Juan José López García, moscón del barrio de El Casal, lleva prácticamente toda su vida en el hockey sobre patines. A sus 38 años es jugador, entrenador y coordinador de los equipos de base del Famalicense de Portugal. Este club es de momento la última parada de una existosa trayectoria con la que, entre otras cosas, se proclamó con el Areces como campeón de la Copa Príncipe en 2007, jugó después en el FM Oviedo y más tarde en el Enrile PAS Alcoy, de Alicante. Después llegaría su fichaje por el HC Liceo, de La Coruña, cuando la entidad era campeona de la la OK Liga, y posteriormente su paso por equipos italianos (Hockey Valdagno 1938, Sinus Matera y Cremona Hockey) para recalar a continuación en tierras lusas, donde lleva los últimos ocho años y donde previamente a su destino actual había pasado por el OC Barcelos y el HC Braga.
-¿Qué planes deportivos y laborales tiene para esta nueva temporada?
-Sigo como jugador de los seniors en el Famalicense de Portugal, también como coordinador de las categorías base y entrenador de algún equipo de niños. La experiencia con los niños es fabulosa y la verdad es que todo el club quedó encantado porque no esperábamos nunca ganar campeonatos nacionales.
-Puso en marcha el primer equipo femenino del Famalicense, que se alzó con el campeonato nacional sub15 en su primer año de trayectoria. Fue un hito para el club.
-El proyecto sigue adelante con ellas, esperamos este año volver a ser un buen equipo y competir otra vez por el campeonato nacional. Sabemos que todos los años va a ser difícil y estar ahí peleando un campeonato nacional no es sencillo para un club como el nuestro, pero lo vamos a intentar.
-¿Hay actualmente un auge del hockey femenino?
-La verdad es que el deporte femenino en Portugal ahora mismo está subiendo muchísimo, están creando muchísimos equipos. Por ejemplo, en nuestro club, en las escuelas de patinaje, estamos viendo cada vez más niñas y encantados de que así sea.
-¿Se plantea volver a Asturias?
-Me lo planteo cuando me retire del hockey. Y me hace mucha ilusión, porque bromeo muchas veces con mis amigos y les digo que yo soy más de Grado que el Ayuntamiento. Me hace ilusión vivir en Grado y pasar tiempo en mi pueblo. Siempre que puedo me escapo para estar en Grado. Pero deportivamente hay que ser realistas, y en Asturias el hockey sobre patines ahora mismo está pasando por unos momentos difíciles.
-¿No es fácil regresar como deportista o para ponerse al frente de algún club o equipo?
-No está siendo fácil por muchas cosas y no es fácil volver a Asturias deportivamente. Sí que igual, por ejemplo, para ayudar un poco a algún club o intentar que mejoren los niños... Eso sí que se puede hacer, pero como jugador la verdad es que lo veo un poco difícil.
-¿Cómo ve la situación del hockey en Grado?
-En toda Asturias, y en Grado, está pasando por momentos muy delicados. Mucha gente de Grado y de Asturias está deseando que vuelva a ser lo que era, con clubes como el Areces que siempre fue puntero y referente nacional. Se lleva unos años bajo, en general. Espero y deseo que esto pueda cambiar y que sea pronto.
-Tiene una trayectoria laureada y también muy amplia en el tiempo. No es habitual que un jugador de hockey tenga una vida deportiva de tantos años.
-No, no es lo más habitual. Voy a cumplir 15 años como profesional, pasando por los tres países más punteros del hockey, que son España, Italia y Portugal. La verdad es que estoy muy feliz por eso porque nunca en la vida pensé hacer esta trayectoria deportiva cuando empecé a jugar ni cuando salí el primer año de Asturias.
