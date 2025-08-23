Agitación folclórica en el mercado moscón: Les Greques llegan a Grado este domingo para "sacudir la plaza a base de bien"
La propuesta, parte del programa municipal de cultura en la calle "EmplazArte", se desarrolla a partir de las 12.30 horas para amenizar el vermú
"Agitación folclórica que va a sacudir la plaza a base de bien". Es lo que prometen Les Greques, que llegan a Grado este domingo, 24 de agosto, para amenizar el mercado con un "DJ Set" del que se podrá disfrutar durante el momento del tradicional vermú dominical moscón, a partir de las 12.30 horas.
Esta propuesta forma parte del programa de cultura en calles y plazas que lleva por nombre "EmplAzarte" y que el Ayuntamiento de Grado lleva desarrollando desde junio con distintas actuaciones al aire libre que han cosechado éxito de público. La última cita fue el espectáculo de música y luz de Annie Chambers en la zona de La Blanca y, tras Les Greques, este domingo, aún quedan planes para disfrutar hasta septiembre con esta iniciativa de gran aceptación popular que corre a cargo de la concejalía de Cultura.
El miércoles día 27, a las 20.00 horas, actúa David Pedragosa, guitarrista, en la calle Manuel Pedregal. El día 6 de septiembre, a las 19.30 horas, se podrá disfrutar del dúo de cuerda "A tempo" en la plaza de la iglesia. Por último, el sábado 13 de septiembre, a las 18.00 horas, pondrá el broche de oro a este programa el cuentacuentos "A quien buena sombra se arrima", en el parque de Arriba.
