Real Oviedo, Mosconia y Puente Castro disputarán el triangular Villa de Grado Juvenil el próximo viernes
El campo de hierba sintética de El Casal acoge el evento a partir de las 17.00 horas
El campo de hierba sintética de El Casal acoge el próximo viernes, 29 de agosto, el triangular Villa de Grado Juvenil, que disputarán el Real Oviedo, el Mosconia y el Puente Castro a partir de las 17.00 horas.
Se trata de otra de las actividades especiales que desarrolla la entidad moscona, que vive un buen momento, con una gran cantera en los equipos base.
