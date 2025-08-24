Les Greques, en Grado: el dúo de pinchas animó el mercado moscón con su "agitación folclórica"

"Agitación folclórica" en el mercado moscón. El dúo Les Greques, integrado por Paula García y Marina Amado, actuó este domingo en la cita comercial de Grado con su "DJ Set", colocado en la parte alta de Manuel Pedregal, ante el local de lo que fue La Parra. Amenizaron la sesión vermú que es tradicional en la villa en esta jornada en la que abre todo el comercio local y la hostelería y que hoy ha estado como es habitual repleta de público y con un gran ambiente de compras en los mil y un puestos que se colocan desde Cimadevilla hasta el parque de Abajo.

Esta propuesta forma parte del programa de cultura en calles y plazas que lleva por nombre "EmplAzarte" y que el Ayuntamiento de Grado lleva desarrollando desde junio con distintas actuaciones al aire libre que han cosechado éxito de público. La última cita fue el espectáculo de música y luz de Annie Chambers en la zona de La Blanca y, tras Les Greques, este domingo, aún quedan planes para disfrutar hasta septiembre con esta iniciativa de gran aceptación popular que corre a cargo de la concejalía de Cultura.

El miércoles día 27, a las 20.00 horas, actúa David Pedragosa, guitarrista, en la calle Manuel Pedregal. El día 6 de septiembre, a las 19.30 horas, se podrá disfrutar del dúo de cuerda "A tempo" en la plaza de la iglesia. Por último, el sábado 13 de septiembre, a las 18.00 horas, pondrá el broche de oro a este programa el cuentacuentos "A quien buena sombra se arrima", en el parque de Arriba.