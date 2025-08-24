Un pueblo asturiano auténtico, paraíso natural plagado de hórreos y paneras y con tres iglesias: así es una de las parroquias menos pobladas de Grado

Arquitectura tradicional en las viviendas, abundancia de hórreos y paneras que se encuentran casi a cada paso, una pequeña capilla rural que capta la atención nada más llegar, una casona noble con palomar y templo privado y un impresionante paisaje de exhuberante naturaleza. Todo esto y más es lo que recibe al visitante que llega a Tolinas, un auténtico pueblo asturiano en el que quedan pocos vecinos todo el año, aunque gana algunos más en verano. Según la estadística, están empadronadas en la localidad 9 personas. Según las familias residentes, de continuo, viviendo todo el año, son 8. Al margen de Santo Adriano del Monte, abandonado desde hace años, esta es la parroquia moscona con menos habitantes.

Se trata de una de las localidades más alejadas de la villa, de la que dista unos 27 kilómetros al sur y es zona fronteriza con municipios limítrofes. El paisaje del que se disfruta al subir por la carretera hacia El Llanón y al llegar a otra población anterior, Las Villas, es un auténtico espectáculo, que continúa una vez en Tolinas. Al entrar al pueblo, a mano izquierda, un desvío lleva a uno de los accesos que se adentra en el pueblo: es el que recibe con la llamativa y singular capilla de Santa Bárbara nada más subir el empinado camino. Este pequeño templo tiene su origen según algunos autores en el siglo XVII. En el exterior, sobre un hueco alto de la entrada, está colocada una pequeña imagen, que es nueva, de piedra blanca y que embellece la edificación en cuyo lateral conserva una puerta original tallada en madera que merece la pena ver.

Capilla de Santa Bárbara. / P. T.

El pueblo, muy cerca del nacimiento del río Cubia, tiene otras dos iglesias, como recuerdan los vecinos. Una la parroquial y otra la capilla privada de Casa Corros, casona del siglo XVII que luce un singular escudo y es la edificación principal de un conjunto enclavado en un paraje de gran belleza. Está situada al final del pueblo y para dar con ella es bueno preguntar a los residentes.

Escudo de Casa Corros. / P. T.

Hay pocos vecinos, pero se ve vida en las casas sobre todo en verano, con nietos que lo pasan en casa de los abuelos y corretean por los caminos. Hay además algún joven que desarrolla actividad ganadera y establecido en el lugar, con muchas viviendas que, pese a estar vacías y no en demasiado buen estado, son ejemplos de arquitectura tradicional asturiana para quien guste de la autenticidad de los pueblos de antaño que caracteriza a esta localidad moscona.