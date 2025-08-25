Grado quiere impulsar todas sus citas ganaderas y celebrará el 7 de septiembre la feria de Los Prados
El concejo cuenta con eventos de referencia como San Simón, pero quiere incrementar la participación en el conjunto de actividades que desarrolla a lo largo del año
P. T.
Grado celebra el 7 de septiembre la Feria de los Prados, evento de ganado bovino, equino, ovino, caprino y porcino, que se desarrollará en el mercado moscón.
El Ayuntamiento de Grado trabaja para dar impulso a las ferias ganaderas del municpio, tal y como explica el concejal José María González Beovidez.
El Certamen de Ganado Vacuno Local, de la raza Asturiana de los Valles, que se desarrolla en mayo, es un éxito de participación y de implicación de los ganaderos, y San Simón una referencia en el norte de España.
El gobierno local , además de intentar aumentar la participación en el todas las ferias, tiene nuevos proyectos: junto a los ganaderos, se quiere impulsar el primer certamen equino del concejo dada la cantidad y calidad de la cabaña equina en el municipio.
