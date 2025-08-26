La comida casera para llevar, negocio al alza en Grado: "Ahora hay clientes de todas las edades, gente que no puede o no quiere cocinar"

Que la materia prima sea de primera, buena mano y mucho cariño con los fogones. Son las características que destacan quienes comandan los negocios de comida para llevar en Grado, donde este tipo de establecimientos vive un gran auge. Los locales de platos preparados, para recoger y poner luego en la mesa de casa, funcionan con mucho éxito desde hace unos años, pero en la actualidad esta tendencia de no cocinar y comprar los menús ya hechos va a más.

En la villa moscona muchos restaurantes cuentan con servicio de encargar y recoger, pero hay varios especializados que son un referente en comida para llevar y en los que casi siempre hay cola, más los fines de semana. El perfil del cliente ya no es únicamente el de una persona sola o el de gente mayor, pues los usuarios son de todas las edades y circunstancias vitales.

"Tenemos de todo, desde gente que trabaja y no tiene tiempo para cocinar, a jóvenes que no quieren o no saben hacerlo y personas mayores. No hay un único perfil", explica María Fernández López, de La Cocina de Tatina, local ubicado en la calle Alonso de Grado.

Lleva con su negocio desde junio del año pasado y afirma que, además de la clientela habitual, este año ha notado "mucho el turismo en Grado". Es más numeroso, indica, a la vez que apunta al tirón de los peregrinos y a otra realidad perceptible en la villa, la de ciudadanos de otras comunidades autónomas que están comprando segunda residencia en el concejo y pasan en ella el verano, tras llegar a Asturias en busca de temperaturas más bajas que las que afectan al sur y al centro de España.

Segundas residencias

"Este año notamos mucho el turismo, hay más gente. Visitantes y personas que compraron casa aquí. Y los peregrinos, que pasan y paran o pernoctan en Grado y cogen comida hecha", añade.

Otra de las referencias en Grado es Pimienta y Clavo, un restaurante en la zona de El Casal siempre a rebosar y que también tiene comida para llevar. Situado en la Avenida de los Deportes, la preparación de pedidos para recoger y llevar a casa es una de sus líneas de trabajo.

"Desde la pandemia ya fueron cambiando las cosas, la gente lo lleva más para casa. Clientes hay de todo tipo, pero mayoritariamente en nuestro caso sí es gente sola que a lo mejor ya no cocina, porque para una persona sola no compensa. También tenemos gente joven que trabaja, matrimonios a lo mejor que trabajan los dos y no tienen tiempo...", explica Olga García García, que se refiere también a que en estos momentos, en general, la gente ya no tiene tanto tiempo para invertir en la cocina como antaño.

Al frente de La Xana, en Cimadevilla, establecimiento pionero de este tipo de locales, se encuentra hoy Sandra Trabanco Fernández, segunda generación en esta actividad que ya inició su madre hace más de un cuarto de siglo.

"Mi madre fue pionera, porque por aquel entonces nadie hacía para llevar", señala. Entre su clientela hay de distintas edades, jóvenes, parejas, familias con niños, pero ella, aunque cuide de todos, mira mucho por los mayores. "Cuido mucho a la gente mayor. Ya ves que los precios, todo, va subiendo. Pero intento mantener lo que son los potes y esas cosinas sin subirlo. A mí me sube la mercancía y para mí sería muy fácil subir el precio del producto. Pero las pensiones no suben y soy muy consciente de esas cosas", señala.