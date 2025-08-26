Grado firma el convenio para ampliar el espacio museístico del Palacio Fontela con la rehabilitación de las antiguas casas de servicio

Principado y Ayuntamiento de Grado han firmado este martes el acuerdo que permitirá la ampliación del Museo Etnográfico y de Historia mediante la rehabilitación de las antiguas casas de servicio del Palacio de la Marquesa de Fontela. El convenio, sellado con la firma de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el alcalde moscón, José Luis Trabanco, garantiza una inversión de 225.000 euros procedentes de fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística.

Los tres edificios objeto de la intervención, situados frente al Palacio Fontela, que alberga la sede Villa ya Mercáu del museo de Grado, pasarán a integrarse en el conjunto museístico tras una profunda remodelación. Actualmente de una sola planta, serán ampliados en altura y adaptados a los usos culturales, lo que permitirá ganar nuevas superficies para salas expositivas, talleres, archivo, áreas polivalentes y servicios de conservación. La primera fase, que se centrará en la consolidación estructural y la restauración de fachadas y cubiertas, está prevista hasta junio de 2026. Posteriormente, se abordará la intervención interior para dotar al complejo de modernas instalaciones adaptadas a las necesidades museísticas.

La vicepresidenta Llamedo destacó que este proyecto “no solo apuesta por preservar el patrimonio histórico de Grado, sino también por abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico y turístico”. Subrayó además que actuaciones como esta “permiten redistribuir los flujos turísticos en Asturias, cuidando la memoria de nuestra tierra y generando actividad y empleo en concejos que ganan protagonismo”.

Un momento de la visita al Palacio Fontela, que en su planta superior alberga la Colección Historia de la Fotografía, de Corsino Fernández. / Carla Vega

En esta línea, Llamedo recordó que Grado ha visto crecer de forma notable las consultas en la Oficina de Turismo y las visitas a sus museos en los últimos meses, situándose como un destino cada vez más consolidado en el mapa cultural de la región, datos positivos que van en la línea de los objetivos de la estrategia regional de diversificación turística del Gobierno del Principado, que busca que concejos fuera de los grandes núcleos urbanos ganen protagonismo. “Asturias es una joya de norte a sur y de este a oeste, y Grado es un ejemplo de cómo un municipio que era menos conocido está ahora en el mapa cultural y turístico, generando riqueza y empleo”, expresó la vicepresidenta.

Por su parte, el alcalde José Luis Trabanco agradeció el apoyo del Principado y puso en valor la colaboración institucional. “La ampliación de este museo va a dar a Grado más atractivo turístico y cultural. Queremos seguir reforzando esa oferta con el futuro Museo del Traxe, que esperamos sea también una realidad en esta legislatura, y con la próxima inauguración del nuevo centro cultural. Todo ello supone un avance importante para el municipio y, sobre todo, para sus ciudadanos, que son quienes deben beneficiarse de estas políticas”, señaló.

Trabanco y Llamedo, en el espacio dedicado a la historia del mercado de la villa y a las sagas comerciales e industriales de la villa. / Carla Vega

La firma del convenio se completó con una visita a las instalaciones ya existentes en el Palacio Fontela, que acogen la exposición permanente “Villa ya Mercáu”, entre otras. Este espacio, junto con otras sedes del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, como la de La Cardosa o la del Palacio Miranda-Valdecarzana, ha convertido a Grado en un referente, formando parte estos equipamientos de la Red de Museos Etnográficos de Asturias desde 1982. Con la futura ampliación, el concejo pasará a disponer de un conjunto museístico único, en este caso concentrado en pleno casco histórico, que combinará patrimonio arquitectónico, historia local y colecciones de gran valor, con el atractivo añadido de su cercanía al Camino de Santiago.