La Hermandad de Santiago y Santa Ana organiza la "Fiesta D'Artacan" este fin de semana en Grado
El evento será el próximo día 30 en El Frontón y se espera la asistencia de miembros de los distintos colectivos del municipio
La Hermandad de Santiago y Santa Ana organiza una fiesta para colaborar con la entidad en la que la comida de fraternidad y la música serán los protagonistas. El evento es el 30 de agosto en El Frontón, a partir de las 15.00 horas, donde se instalarán las mesas para disfrutar de una gran paellada que se espera sea multitudinaria.
El colectivo moscón, organizador de las grandes fiestas del verano en la villa, ha bautizado la cita como "Fiesta D’Artacán (uno para todos y todos para uno", en referencia a la solidaridad entre colectivos existente en Grado.
Los vales para la comida del evento, en el que habrá sorteos de distintos lotes, están disponibles hasta este miércoles en distintos establecimientos de la villa Exprés, Pastur, Anden 10, Feudo Real, Bimba, Almacenes Fresno, Gugen, Personal).
