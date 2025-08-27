Casas diminutas: esto es lo que mide la fachada de una de las viviendas más estrechas de Grado

Hay casas que llaman la atención por su reducidísimo tamaño. Más que por el espacio total que puedan tener en su interior al sumar más de una planta, este tipo de residencias sorprenden por la escasa anchura de sus fachadas. En Grado, en la zona de las Calles Nuevas y El Horrín, en la capital moscona, existe una de estas viviendas, una de las edificaciones más antiguas de las que quedan en este punto de la villa y es inevitable no fijarse en las pequeñas dimensiones del inmueble en el exterior: la fachada mide unos tres metros y quince centímetros de ancho, confirmando que se trata de una de las más estrechas de la localidad.

Las edificaciones de este tipo no son tan inusuales en las zonas antiguas de las villas. Por ejemplo, en Villaviciosa, existe una que fue casa y hoy es sede de un negocio, en la calle Sol, que es muy similar en tamaño de fachada a la de Grado. En el caso de la maliayesa, el frontal principal del inmueble mide tres metros, incluso menos que la moscona, que está habitada.

La casa de la calle Sol, en Villaviciosa. / S. A.

En las calles de Grado hay otras curiosidades relacionadas con espacios estrechos, como algunos de los callejones del centro de la villa. Entre ellos se encuentra uno en la calle Alonso de Grado y otro en la zona de Cimadevilla. Este último, el pasadizo que comunica Cimadevilla con la plaza de La Blanca, tiene una anchura de un metro, centímetro arriba, centímetro abajo, en función del punto en el que se tome la medida, y conserva en su interior un antiguo suelo empedrado.