La II Quedada Deportiva Solidaria de Veigatexe, el 8 de septiembre: así puedes inscribirte y colaborar con la Asociación de padres y amigos de cardiopatías congénitas
El colectivo de Vega de Peridiello organiza la cita, cuya recaudación va íntegra a APACI
Paula Tamargo
La Asociación Sociocultural Veigatexe, de Vega de Peridiello (Grado), organiza la II Quedada Deportiva Solidaria a favor de APACI (Asociación de padres y amigos de cardiopatías congénitas), que se celebrará el 8 de septiembre. Inscribirse cuesta 10 euros por persona, es gratis para menores de 12 años, y la recaudación va íntegra a APACI.
El acto consiste en realizar una ruta de 2 o de 15 kilómetros, según la preferencia de cada uno, que se puede cubrir andando, corriendo, o de otros modos, como canicross, bici o moto.
También es posible comer en Vega de Peridiello, previa reserva y pago del menú. Las inscripciones y reserva se pueden hacer a través del teléfono 696116019. En la jornada hay también misa, sesión vermú, animación infantil y verbena.
Vega de Peridiello celebra sus fiestas coincidiendo con esta cita y los participantes podrán disfrutar de un gran ambiente y diversas actividades en la localidad. Las celebraciones por Santa Apolonia tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de septiembre.
El sábado 6 es el campeonato de brisca y parchís y el día 7, domingo, se celebra la ruta a caballo tras los "desayunos en el prao". A las 13.00 horas hay sesión vermú con "Aire de rumba" y después comida en el prao. A las 17.00 horas comenzará la carrera de cintas y el tardeo musical antes del reparto del bollo, a las 20.00 horas, y la romería. Toca el Grupo Ideas y ameniza también DJ Saimons.
El lunes, día 8, es la quedada solidaria, que sale a las 11.00 de la mañana. A las 12.00 hay misa y procesión de Santa Apolonia y a las 13.00 horas comienza la sesión vermú con DJ Toni Silva. A las 18.00 horas son los juegos infantiles y el bingo solidario. Después, habrá romería con Grupo Da Silva y DJ Tony Da Silva.
