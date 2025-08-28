Un palacio de cuento en la zona rural de Grado: así es por dentro la casona del siglo XVIII que permite viajar en el tiempo
La edificación conserva intacto el carácter de las grandes edificaciones señoriales asturianas levantadas en el campo y mobiliario y decoración original en las estancias
P. T.
Un palacio del siglo XVIII en un paraje de cuento. Sigue a la venta en la zona rural de Grado y es posible una visita virtual por su interior a través de la galería de fotos que acompaña a este texto y que permite realizar un recorrido por estancias en las que parece haberse detenido el tiempo.
El inmueble está en buen estado de conservación, cuenta con mobiliario original y una decoración cuidada acorde con su ubicación de casona en mitad de la naturaleza. Se trata del palacio de Bayo, que está disponible por 1,7 millones de euros en varios portales inmobiliarios.
Con un magnífico patio rodeado por una galería acristalada, este edificio, palacio de los Díaz Miranda, también conocido como El Barreiro, dispone en la zona de vivienda de ocho habitaciones, cinco baños, un comedor con una gran chimenea de piedra y una preciosa biblioteca de madera, entre otras estancias con el encanto de las casonas señoriales de antaño.
Es una de las edificaciones más destacadas de la zona rural de Grado, junto a la Torre de Báscones y la Torre de Villanueva, esta última Bien de Interés Cultural (BIC). La de Báscones "es por sus caracteres de tiempos góticos de los siglos XIII y XIV", aunque el historiador Fernández Miranda lo dató en una época anterior.
La de Villanueva es del siglo XV y uno de los torreones más altos de Asturias. La torre es el elemento más antiguo del conjunto, y se alza aislado "como recuerdo de una vieja fortaleza señorial que fue el centro o núcleo de El Cotu de La Mata, según se desprende de las declaraciones de los vecinos de Santu Dolfu y Pereda, los cuales indican que el linaje de Valdecarzana poseía una casa palacio en el lugar de Villanueva con una torre o castillo que servía de cárcel", explica la información municipal sobre este lugar.
