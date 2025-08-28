"El rey del aire comprimido": historia de un gran empresario moscón, del Garaje Las Dos Vías y Compresores Bético

Las hemerotecas son tesoros y en la de LA NUEVA ESPAÑA se encuentran crónicas, informaciones y reportajes que hoy se han convertido en joyas de enorme valor para conocer la historia reciente de los pueblos y ciudades de Asturias y de sus gentes. Hay miles de páginas escritas a lo largo de los años en las que redescubrir sucesos y personajes extraordinarios de cada rincón del Principado. Y una de esas piezas es la que aparece si se busca medio siglo atrás para ver de qué se hablaba en Grado allá por 1975: entre otras cosas del "Rey del Aire Comprimido", como un periodista bautizaba a Juan José Suárez Gutiérrez, del Garaje Las Dos Vías y Compresores Bético, emblemas de la actividad empresarial moscona desde su fundación.

El reportaje, publicado el 12 de julio de 1975, se encabeza con una loa a Juan José Suárez Gutiérrez. "Una gran industria gracias a la tenacidad de un hombre", dice el cronista, antes de pasar a relatar su trayectoria.

"Desde hace muchas fechas teníamos conocimiento de la existencia de una gran empresa ubicada en la villa de Grado. Sabíamos de ella por lo 'del aire comprimido'. Hoy podemos asegurar que don Juan José Suárez Gutiérrez, familiarmente conocido por 'Pepe el del garaje Las Dos Vías', bien pudiera titularse 'El Rey del aire comprimido", escribe el periodista, que solo firma como "R.".

Continúa explicando que con él ha mantenido "una amena charla en sus lujosas y espaciosas oficinas" y pasa a describir la conversación, a partir de la que redacta el texto del que se reproducen fragmentos textuales a continuación.

"Nos dice que nació en Mieres en el año 1915 y que lleva treinta años promocionando Compresores Bético. Que su delegación abarca las provincias de Asturias, León, Palencia y Zamora. Hasta no hace mucho llevaba también las cuatro provincias gallegas.

(...) Nos interesamos por el número de kilómetros que recorre anualmente sirviendo a Bético. 'Sobre unos 80 o 90.000 kilómetros', nos responde.

Quisimos saber de alguna de sus aficiones y nos contesta rápidamente que 'su gran afición es el trabajo'. Y luego el 'aire comprimido'.

(...) Nos informa 'que en su empresa hay una flota de 14 vehículos y que prestan sus servicios 20 operarios'. Que técnicamente se atienden siempre los problemas que pudieran derivarse del funcionamiento de los compresores Bético. Para J. Suárez no hay distancias ni lugares elegidos. Lo mismo duerme en los lugares más abruptos de nuestras montañas o bien en páramos castellanos.

En cuanto a su formación podemos considerarla como modelo. Empezó como aprendiz a los 15 años en el Garaje de D. Ceferino Díaz, de Mieres. Durante la guerra de Liberación reparaba los más diversos vehículos. Más tarde llegó a la villa moscona con Autos Asúa. Aquí se quedó y creó una gran industria. Orgulloso puede sentirse.

Grado, la villa de las flores y de las mujeres bonitas por naturaleza propia. Grado, alegre y trabajadora porque así lo quiere su gente. Grado, industrial, gracias al esfuerzo de un hombre que situó en su justo lugar los productos técnicos de una marca nacional. Grado, creo yo, suena mucho y bien gracias a D. José Suárez, a quien califico como 'El Rey del Aire Comprimido".