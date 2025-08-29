Mujeres por Grado, corazón solidario de la villa moscona: "Seguiremos mientras tengamos salud porque ganas nos sobran”

En Grado hay un grupo de mujeres que lleva muchos años demostrando que el asociacionismo puede ser sinónimo de entrega desinteresada, solidaridad y alegría compartida. Son las integrantes de la asociación Mujeres por Grado, con Chelo Bernardo, Alicia Cañedo, Amparo García y Conchita Muñiz, además de Marina Vegas y Esperanza Vega, que conforman un colectivo abierto, cercano y que nunca se rinde ante los retos. Su seña de identidad es la autofinanciación. No cuentan con una subvención municipal y prefieren costearse con iniciativas propias, como la venta de lotería de Navidad o de frixuelos en los mercados.

«Así tenemos libertad absoluta para decidir en qué invertimos, sin deber nada a nadie», explica Chelo Bernardo. El dinero recaudado revierte siempre en actos comunitarios, como el reparto de frixuelos gratuitos en la residencia de mayores o el centro de día, organización de carrozas para las fiestas de Santiago y Santa Ana, o la cabalgata de Reyes, que cada año sacan adelante con mucho entusiasmo. «Lo importante no es ir a cenar juntas o gastar el dinero que conseguimos en actividades internas de la asociación, sino que el pueblo participe y disfrute», explica Alicia Cañedo.

Chelo Bernardo, despachando frixuelos en un mercadón en Grado. / Paula Tamargo

La asociación también ha destacado por su labor en la recuperación de tradiciones asturianas. El enrame de las fuentes por San Juan, la fiesta de comadres o el «entierro del Moscón» en Carnaval son algunas de las iniciativas que han devuelto a la villa tradiciones que corrían el riesgo de desaparecer.

"Escribimos nuestras propias obras"

Incluso se atrevieron con el teatro costumbrista, creando un grupo propio que llegó a actuar en escenarios como el Campoamor o la Filarmónica de Oviedo. «Escribimos nuestras propias obras, y la gente se moría de risa en cada representación», recuerda Conchita Muñiz, añadiendo que no descartan recuperar esta actividad si encuentran nuevas incorporaciones y alguien que las dirija.

Actualmente, su actividad más viva son los talleres de pandereta y baile, que reúnen a una treintena de participantes de todas las edades, desde niños pequeños hasta mujeres veteranas. «Somos un grupo intergeneracional, y eso presta muchísimo», señala Amparo García.

"Hacer por y para el pueblo"

Detrás de cada actividad está siempre el mismo motor, la solidaridad y el lema de «hacer por y para el pueblo». El único temor es el futuro. «La juventud no se implica demasiado y sería una pena que todo esto se perdiera», dice Bernardo. Por eso, desde la asociación lanzan un llamamiento: «La villa tiene que mantener vivo su espíritu participativo y nos encantaría contar con más miembros», explica Cañedo.

Carroza de Mujeres por Grado en el desfile de Santa Ana de este año. / Irma Collín

Mientras tanto, ellas siguen. Con lotería en la mano, ensayos de baile en el centro de día, tardes de risa en los talleres o madrugones para preparar frixuelos. Todo ello acompañadas siempre –no se olvidan– de la impagable compañía y apoyo de sus maridos, que “siempre están ahí ayudándonos en lo que pueden, que no es poco”. “Seguiremos mientras tengamos salud, porque ganas nos sobran”, asegura Chelo Bernardo con una sonrisa. Y es que si algo ha demostrado este grupo es que la vida comunitaria, cuando se hace desde el corazón, multiplica los lazos y convierte a un pueblo en familia.