El Mosconia sueña a lo grande ante un "año ilusionante" y llama a llenar el Marqués en la final de la Copa Federación, este domingo

Llamamiento a la afición del Mosconia para llenar el Marqués de la Vega de Anzo mañana, domingo, cuando disputará ante el Marino de Luanco la final de la Copa Federación. Es la primera vez que los de Grado compiten por ganar este torneo en un momento en que el club sueña a lo grande y espera poder lograr una temporada histórica. La cita en el estadio moscón es a las 19.00 horas.

"Animamos a acudir al campo, es la primera vez en la historia que el Club Deportivo Mosconia juega la final de la Copa Federación y hay que estar para animar al equipo. También para ver las nuevas incorporaciones del club, participar de este proyecto y de la ilusión ante un año emocionante en lo que respecta al reto de luchar por el ansiado ascenso que queremos conseguir para que en Grado se empiece a vivir el fútbol ya de manera semiprofesional", destacan los responsables de la gestora que lleva las riendas de la entidad desde hace un tiempo.

El club vive un buen momento deportivo y además con cifras de récord en la cantera. Ya hay más de 250 niños jugando en las categorías inferiores del Mosconia y elcómputo global de todas las licencias y el personal que va a manejar el club pasa de las trescientas.

"Hemos crecido exponencialmente en estos dos últimos años de trabajo y este año va a ser un punto de inflexión. Nos gustaría que toda la gente de Grado y de la comarca nos acompañara en la grada y habrá representantes municipales de los dos concejos que se juegan la Copa Federación", explican los responsables de la gestora.

El primer equipo del Mosconia llega a la final de este torneo tras vencer al Llanera en el Marqués, este pasado jueves, en la tanda de penaltis. Los de Grado tienen por ello el ánimo alto y confían en que los moscones respondan una vez más llenando el estadio para estar con su equipo.

"Queremos que el Mosconia, sus instalaciones y Grado se mantengan como la referencia futbolística que ya somos", valoran quienes están al frente de la gestora, claves para que este verano haya habido varios grandes eventos en el estadio moscón.

Estadio del Marqués de la Vega de Anzo, en el complejo de El Casal.

El Marqués de la Vega de Anzo acogió este verano tres partidos de pretemporada que atrajeron a Grado numeroso público. Uno de los más multitudinarios fue el amistoso celebrado entre el Real Oviedo y la Cultural Leonesa , que metió más de 4.000 personas en el estadio.

Ochenta años de historia

En esta cita, el Oviedo se llevó el "Trofeo Villa de Grado" y fue el segundo gran evento en periodo estival con el campo del Mosconia como anfitrión tras el celebrado el 26 de julio, también otro amistoso, en este caso entre el Sporting y el Racing. Después, el 9 de agosto acogió el choque entre el Mosconia con el Real Avilés Industrial.

La gestora destaca que con estos eventos "han pasado por el estadio de Grado los tres equipos asturianos más importantes".

El Club Deportivo Mosconia, fundado en 1945, cumple este 2025 nada menos que 80 años. Lo hace siendo una de las entidades deportivas con mayor arraigo en la localidad y con gran parte de las familias mosconas vinculadas a él, bien como socios o bien en la parte deportiva.

La gestora a cargo del club ha hechouna notable inversión en la mejora de las instalaciones, ha aumentado el número de socios y deportistas y uno de los objetivos de la entidad, además de la prioridad del deportivo, es que su actividad dinamice la villa.