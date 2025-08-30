Los vecinos de Grado festejan como los mosqueteros: "Uno para todos y todos para uno"

La fuerza de un pueblo está en su unión y en Grado dan muestra de ello. La "Fiesta D'Artacan (uno para todos y todos para uno)" celebró este sábado la buena convivencia y colaboración entre los colectivos del concejo en una cita encabezada por la Hermandad de Santiago y Santa Ana. El tejido asociativo moscón es una amalgama y los vecinos lo reconocen y apoyan.

"Es impresionante la buena relación que hay y esta idea de juntarse a pasar un rato entretenido y agradable al margen de lo que son las fiestas", comentó Cecilio Rodil, uno de los alrededor de trescientos vecinos que acudieron al festejo, con una paella y animación musical en El Frontón.

Entre las asociaciones que participaron acudieron miembros de la Asociación Sociocultural Veigatexe, de Veiga de Peridiello, quienes compartieron mesa y mantel para disfrutar de la comida de convicencia. "Esto es lo que hace falta en Grado, que la gente se una y trabaje junta porque son muchas más las cosas que se pueden hacer", valoró José Almeida.

La "Fiesta D'Artacan" presume de unión vecinal en Grado: "Esto hay que hacerlo más veces" / S. Arias

La primera edición de la "Fiesta D'Artacan" nace con vocación de continuar con más jornadas de colaboración entre las asociaciones que sigan sumando fuerza y haciendo disfrutar a los moscones. "Hay asociaciones de toda la vida y gente nueva que comienza como la nueva directiva de la Asociación de Vecinos de La Mata, por ejemplo, lo que está renovando las asociaciones con nuevas ideas. Tenemos que disfrutar de este momento y por eso esta fiesta, como premio para todos los vecinos", señaló José Luis Tamargo "Pitus", presidente de la Hermandad.

El buen ambiente se nota y se tradujo en un cumpleaños feliz al unísono para Sandra García Burón y Maruja Feito, quienes cumplieron 54 y 81 años, respectivamente. Ese espíritu de colaboración también se manifestó a la hora del postre, con un reparto de helados al que se sumaron los pasteles, frixuelos o peras en vino que se compartieron entre los grupos de vecinos. "Esto hay que hacerlo más veces", comentó Conchita Cano, a quien le volaron las bollinas de crema que llevó al festejo.

La paella fue cocinada por María del Carmen Villanueva con una mezcla de carnes de cerdo y pollo de la que no quedó ni una ración. La tarde siguió con música en el espacio del Parque de Arriba, allí donde tantas fiestas, mercados y encuentros celebran los moscones a lo largo del año. Cada vez con más citas a lo largo del año que enorgullecen a los moscones: "Cuantos más mejor porque fomentan la unión del pueblo y últimamente hay muchas iniciativas de este tipo, no nos podemos quejar", dijo Daniel Fernández. Para repetir, cuantas más veces, mejor.