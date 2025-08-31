Grado se promociona en el MAE: el concejo llevó su propuesta turística a la cita de este fin de semana en Oviedo

El mercado, las casonas indianas, el casco histórico, los museos, templos emblemáticos como la Capilla de Los Dolores o el Santuario del Fresno o la oferta de visitas guiadas. Son solo algunos de los atractivos turísticos de Grado y parte de lo que se mostró y promocionó en el Mercado Artesano y Ecológico (MAE) celebrado en Oviedo este fin de semana, en el que la Oficina de Turismo moscona estuvo presente con un stand.

El mercado artesano y ecológico de Oviedo se dedicó al Camino Primitivo y se celebraron varios sorteos entre las personas que completaban un juego con esa temática. Grado participó aportando una cesta con productos asturianos, entre ellos, del concejo, que ganó un vecino de Oviedo.

En el stand de Grado se pudieron ver dos vendedores del mercado en miniatura con sus productos de la huerta y con quesos afuega'l pitu, que son una obra del colectivo Mujeres por Grado.