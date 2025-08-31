"Como un guerrero solitario": así afronta el pintor de Grado Alberto Mendívil su próxima exposición en Madrid
El artista presenta una colección de 70 obras de los últimos años "para que el público pueda ver la diferencia que hay en tan poco tiempo"
El pintor de Grado Alberto Mendívil inaugurará el próximo octubre en Madrid la exposición "Pinturas Acrílicas Recientes". El artista, afincado en la capital moscona y con orígenes familiares en el municipio, ha seleccionado 70 cuadros con los que quiere mostrar su evolución creativa en los últimos años.
"Son trabajos recientes, desde 2021, para que el público pueda ver la diferencia que hay en tan poco tiempo, con una propuesta que cambia texturas y colores, y refleja el momento anímico que he vivido durante este tiempo", comenta.
Mendívil está muy ilusionado con la muestra en la capital, donde nació y adonde llega ahora "como un guerrero solitario a la aventura de Madrid". La pandemia trajo consigo un confinamiento que, en su caso, alteró modos y costumbres: "La pandemia se tradujo en aislarse más y, por lo tanto, trabajar más y estar más concentrado; también me siento más libre y creativo. Es el momento de mayor tranquilidad de mi vida", afirma.
La muestra se abrirá del 3 al 18 de octubre en el Espacio Jovellanos de Madrid, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre. "Voy muy contento, estoy embalando todo, pero no he dejado de pintar", advierte. Además, avanza que está pensando en mostrar la exposición en Grado el próximo año.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
- Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
- Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos