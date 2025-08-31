Ramonina del Río, la maestra que hizo historia en Grado: "Se desvivía por preparar a las alumnas con facilidad para el estudio"

Ramona del Río Peláez, "doña Ramonina", como la conocía todo el mundo en Grado, fue una institución de la docencia en el concejo y su labor no solo para enseñar, sino para que los que "valían" y no tenían medios económicos pudieran estudiar, sigue recordándose hoy en en día entre los que fueron sus alumnos. Fueron muchos los moscones que pasaron por sus manos en la escuela, las de una mujer excepcional a la que en 1980 se le organizó un homenaje con motivo de su jubilación.

El 26 de febrero de 1980 LA NUEVA ESPAÑA publicaba una entrevista con la maestra con motivo de ese homenaje, que iba a celebrarse el 29 de ese mes con una misa, una obra de teatro de sus alumnos dirigida por ella misma en la sala de fiestas El Parke y una cena en el restaurante Palper, unos actos en cuya organización participó una comisión integrada por los responsables de los colegios de Grado y Candamo, municipio donde también había ejercido la docencia.

Nacida en Llanes, casada con Francisco Queipo, "don Paco", tuvo varios destinos antes de llegar a Grado: obtener plaza en la villa fue para ella uno de los acontecimientos "más felices" de su vida, confesaba en la entrevista. El periodista que se la hace destaca de esta maestra vocacional que se desvivió "por preparar a las alumnas que tenían facilidad para el estudio, las cuales se examinaban en Oviedo y las que aprobaban pasaban al colegio Nazaret, donde solamente pagaban con la beca". "Es de destacar el notorio interés que ponía en todos aquellos niños que tenían facilidad de estudio y carecían de medios económicos", añade.

La entrevista se reproduce a continuación íntegra y la protagonista, una maestra que hizo historia en la docencia en Grado y que por ello tiene una calle en la villa, relata algunos de los aspectos más destacados de su biografía al cumplirse casi medio de siglo de dedicación a la enseñanza.

"—Doña Ramonina, ¿qué significa para usted este homenaje que le va a rendir el pueblo de Grado?

—Me siento emocionadísima. Cuando me lo comunicaron no pude evitar un fuerte nudo en la garganta, ya que a la vez que será uno de los días más felices de mi vida, será el más triste, puesto que al ser un día tan señalado para mí, notaré en él la falta de uno de mis mejores compañeros de trabajo como lo fue mi marido.

—¿Satisfecha de todos estos años dedicada a lá enseñanza?

—Mucho, muchísimo. Si tuviese que volver a elegir carrera no dudaría ni un minuto a la hora de decidirme por el magisterio. Fueron muchas las satisfacciones que me dio mi carrera y lo que más siento es el tener que jubilarme.

—¿Esta jubilación es una ruptura total con la enseñanza?

—Bueno, las clases para mí ya se terminaron, pero seguiré relacionada con el alumnado y los profesores, puesto que en la actualidad dirijo el grupa de teatro del colegio Bernardo Gurdiel y de momento lo seguiré haciendo.

-¿Vio alguna evolución en la enseñanza en estos últimos años?

—Por supuesto que sí; la enseñanza ha evolucionado favorablemente. El profesorado está ahora mucho más preparado, tanto en la materia que imparten como en el trato personal; esto repercute en los alumnos, los cuales ahora salen mucho mejor preparados y sobre todo desde que funciona la segunda etapa.

—¿Qué anécdotas recuerdade estos años de enseñanza?

—Recuerdo muchas, pero quizá la que más es de cuando estaba en Sorribas. Recuerdo que por aquellos tiempos allí los profesores eran interinos; entonces cada poco los niños se quedaban sin profesor por ser trasladados, incluso a mitad de curso. A mí me daba pena y entonces los pasaba a mi clase y allí continuaba yo dándoles clases. Entonces en el pueblo se corría el rumor de que no mandaban otro maestro porque así la maestra, que en este caso era yo, se cobraba dos sueldos. La escuela de Sorribas era una cuadra que estaba en lamentable estado y por ello me vi en lá necesidad de adecentarla un poco. Me animé y formé un grupo de teatro con los niños del pueblo; representábamos obras por los pueblos de los alrededores y con lo que sacábamos de entradas reparamos la escuela y la pintamos.

—¿Su mayor alegría en estos casi cincuenta años dedicada a la pedagogía?

—Sin lugar a dudas, el día más feliz de mi vida fue el que me trasladaron a Grado, ya que aquí estaba mi marido y este nuevo traslado nos permitía estar juntos por primera vez en la misma plaza dando clases.

—¿Y el día más triste?

—Aparte de día en que falleció mi marido, ninguno.Yo en Grado siempre lo pasé muy bien.

—Aunque no nació en Grado, ¿se siente moscona?

—Aunque quiero mucho a mi pueblo natal, pues paso aún allí todos los veranos, me siento moscona. Pasé aquí, en Grado, viviendo más de la mitad de mi vida; aquí tengo amigos, compañeros de trabajo, familiares y, sobre todo, aquí tengo a mis alumnos, a esos más de mil muchachos a los que durante cuarenta y ocho años les he pasado mis conocimientos y que ahora algunos ya son médicos, ingenieros, abogados, maestros, etcétera, de los cuales alguno és ahora compañero mío de trabajo aquí, en Grado.

—Bueno, doña Ramona, ¿quiere usted añadir alguna cosa más?

—Sí, por favor, quiero agradecer a toda la gente de los pueblos donde he estado dando clase el buen comportamiento que tuvieron conmigo, tanto en los buenos como en los malos momentos y también agradezco a mis actuales compañeros y a la comisión organizadora de este homenaje que se me brinda, la atención que me han tenido. Muchas gracias".