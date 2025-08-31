El verano se despide con historia y cultura en Grado: estas son las visitas guiadas gratuitas previstas

Grado continúa con la programación de visitas guiadas gratuitas por la villa y los museos del concejo durante este próximo mes de septiembre para dar a conocer su historia e idiosincrasia con salidas para disfrutar de su casco histórico, la arquitectura indiana, así como los museos y colecciones que muestra al público.

La ruta para descubrir el antiguo casco histórico de la villa moscona, que incluye entrada a la emblemática capilla de Los Dolores y al Llagar de Sidra del Palacio Valdecarzana, será los días 11, 13, 17, 20 y 25 de septiembre a las 12.00 horas, con una duración de 50 minutos. Se precisa la reserva previa.

También organizan la visita que incluye, además del casco histórico, un recorrido por las casonas y palacetes de arquitectura indiana de la localidad, para la que también es necesario concertar plaza. La actividad tiene una duración de hora y media y será los días 13, 20 y 25 a las 12.00 horas.

El domingo 14 de septiembre abrirán la colección de Cultura Tradicional, en la sede del Museo Etnográfico en La Cardosa, para dar a conocer al público a lo largo de media hora la producción tradicional de pan en el concejo. No es necesaria la reserva.

El Museo Villa y Mercado, en el Palacio Fontela, también ofrece dos visitas guiadas este mes los días 12 y 18 a las 12.00 horas con reserva. Asimismo las colecciones "Acordeones" y "Cámaras de Fotografía Históricas" abrirán sus puertas al público los días 7 y 21, respectivamente. Ambas tienen una duración de una hora y con entrada libre.

Asimismo, la Oficina de Turismo permanecerá cerrada desde este domingo al próximo día 9. No obstante, las reservas de plaza para participar en las visitas guiadas gratuitas se pueden realizar a través del teléfono 636909088 y del correo electrónico turismo@ayto-grado.es con anterioridad al día fijado para el recorrido.