La inauguración del centro cultural de Grado ya tiene fecha: será el 19 de septiembre y se espera que acuda Adrián Barbón

El esperado Centro Cultural de Grado se inaugurará el próximo 19 de septiembre y se espera la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón. Se trata de un equipamiento que contará con un auditorio, entre otras salas polivalentes, y que llega para completar las infraestructuras para actos públicos de la villa. La capital moscona cuenta con una intensa actividad cultural y este nuevo espacio permitirá desarrollarla con más aforo y ofrecer otras propuestas como la de proyecciones de cine, una iniciativa dirigida a toda la población, pero pensada también para que los jóvenes tengan nuevas opciones de ocio en la localidad.

La idea de impulsar esta importante infraestructura cultural comenzó hace muchos años en la villa moscona, siendo una de las principales apuestas de la Asociación Amigos de Grado en su impulso a la promoción y desarrollo del concejo. El proyecto tomó forma con la donación del inmueble por parte de la familia Fernández Miranda y, tras una negociación del gobierno local con el Principado, que resultó clave para lograr la financiación, inició la obra en junio de 2022.

El desarrollo del proyecto fue acumulando notables retrasos por distintas causas, aunque ahora el equipamiento es una realidad que contribuirá a dinamizar la villa y a consolidarla como una referencia en el ámbito de la actividad cultural en Asturias. Entre las propuestas que acogerá se encuentra la citada del cine: la idea inicial es traer títulos actuales de las carteleras a la capital del concejo.