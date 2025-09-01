El moscón que enseña a volar a la princesa Leonor: Alberto Guzmán, un comandante de Grado en la Academia General del Aire

Alberto Guzmán Fernández, el comandante que este lunes ha acompañado a la Princesa Leonor en su primera toma de contacto con un avión en la Academia General del Aire, es un moscón de 37 años con una destacada carrera. Su imagen junto a la princesa ha dado hoy la vuelta al país y verle ha sido un orgullo para su localidad natal. Hijo de Virginia y Santiago, su madre tuvo un conocido comercio en el centro de la villa durante muchos años y su tía, Mar, regenta actualmente otro negocio junto a la iglesia parroquial.

El joven inició su formación en la Academia de Zaragoza nada más terminar el instituto y el último año de sus 5 de carrera, el de la especialidad, lo hizo en Salamanca. Su impecable trayectoria posterior hizo que el año pasado le ascendieran a comandante y este lunes su imagen ha trascendido en todos los medios nacionales coincidiendo con la entrada de la alférez Borbón Ortiz como alumna de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.

Guzmán Fernández es uno de los pilotos más reconocidos de la academia y, de hecho fue ya el encargado de volar con el Rey Felipe, también en la base aérea de San Javier, este pasado junio, en el marco de los actos conlos que se conmemoró el cumplimiento de los 40 años de la Patrulla Águila.