El Mosconia gana en aficionados, que lo dieron todo en la final de la Copa Federación

No pudo ser, el Club Deportivo Mosconia perdió este domingo la final de la Copa Federación ante el Marino de Luanco. Pero en lo que sí gana el equipo de Grado es en afición. Era la primera vez que los de Grado competían por ganar este torneo y los moscones respaldaron la cita con una gran asistencia, apoyo y cánticos.

"Es una pasión lo que sentimos por nuestro equipo y vamos a resurgir y ascender", comentó Hugo García al final del partido, en el que el Mosconia cayó por un gol a cero. Pero los ánimos no decayeron entre la afición que llenó el estadio Marqués de la Vega de Anzo en una temporada en la que hay puestas muchas ilusiones.

Los vecinos no dudaron en acudir a la cita deportiva con mucha ilusión al inicio del encuentro "porque puede ser la primera vez que se gane este título", destacó José David Fernández. Y aunque el resultado no reflejó el apoyo de la afición, lo que sí se observa en el Marqués es cómo crecen los socios y espectadores, así como las ganas del club por hacer una gran temporada.

Destacan los jóvenes que toman las primeras filas de las butacas para animar a los jugadores con cánticos al ritmo de un bombo, sobre los que revolotean los más pequeños de la afición moscona con la misma ilusión.

"El ambiente en el estadio es espectacular y engancha a la gente joven, además van las cosas bien y es la primera vez que se jugaba algo así en Grado", valoró Jaime López al acabar el encuentro, en el que los moscones no pudieron celebrar y festejar la victoria, pero sí estar muy satisfechos del apoyo brindado al equipo. Esta temporada hay muchas ganas e ilusión y cada vez más aficionados en los asientos del Marqués.