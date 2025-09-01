San Adriano del Monte revive por Nuestra Señora: los antiguos vecinos limpian los accesos a la deshabitada aldea moscona para la fiesta

San Adriano del Monte, en Grado, está deshabitado, pero no abandonado. Prueba de ello es los que fueran vecinos de la localidad continúan celebrando las fiestas de Nuestra Señora que, este 2025, tendrán lugar los próximos días 6 y 7. Para ello, han trabajado en las últimas semanas en la limpieza de los dos accesos al pueblo desde La Condesa y desde el vecino concejo de Yernes y Tameza.

"El viernes ya empezaremos a llevar cosas en todoterreno para tener todos los preparativos y ya subirá mucha gente a dormir para estar a primera hora del sábado, cuando empieza a llegar la mayor parte de los romeros", señala Daniel González, presidente de la Asociación de Vecinos de San Adriano del Monte.

Los trabajos de desbroce y acondicionamiento de los viales comenzaron el pasado mes de julio y se efectuaron en colaboración con el Ayuntamiento de Grado, que cedió los materiales. Los vecinos alquilaron la maquinaria y pusieron la mano de obra para realizar las labores junto a la Sociedad de Cazadores del concejo.

"Fueron los propios miembros de ambas asociaciones los que realizaron los trabajos de mezcla y extendido del hormigón, logrando un resultado eficaz y que esperan dure muchos años. Cabe destacar que aunque la iniciativa parte de la Asociación de Vecinos de San Adriano, la Sociedad de Cazadores de Grado siempre ha apoyado con presupuesto y mano de obra todas las obras, desbroces y sestaferias que se hacen, lo que resulta en el mantenimiento de las pistas y cortafuegos tan necesarios e importantes", comenta Lucas Suárez, vicepresidente del colectivo.

Asimismo, han hormigonado un tramo de una de las calles del pueblo, en concreto, la que va desde el lavadero al prau donde se celebra la romería, conocido como "La Campera": "Esta labor era vital, ya que corresponde al único vial transitable que atraviesa el pueblo y que amenazaba con cerrarse por completo por argayos y mal estado del firme", detalla Suárez.

De no haber ejecutado esta actuación, el colectivo alerta de que "supondría el corte de comunicación total en el valle del río Las Varas, con todas las consecuencias negativas que ello supone". "Sin ir más lejos, sirve de paso a caminantes y excursionistas, cazadores, ganaderos, los propios vecinos del pueblo, bomberos y guardas forestales, así como acceso para las labores de mantenimiento de dos de las captaciones principales de agua potable para la villa de Grado", afirma Suárez.

Los vecinos están muy satisfechos con los trabajos de acondicionamiento que han realizado a lo largo del verano y consideran que "marcan un hito" y es una demostración de que la unión entre vecinos y asociaciones "es muy poderosa y ofrece grandes éxitos".

Así, con todos los accesos abiertos y todo listo para las fiestas de Nuestra Señora, el sábado comenzarán las celebraciones con una misa a las 12.00 horas, seguida de una sesión vermú con la animación musical de Paco Cuenca. Será también el momento de la subasta del ramu y una rifa. Después, los vecinos y visitantes disfrutarán de una comida campestre. El domingo las fiestas seguirán con una sesión vermú y actividades campestres.