Santianes de Molenes peregrina a la ermita de San Roque por sus fiestas

La Asociación de Vecinos y Amigos de Santianes de Molenes, en Grado, celebró este domingo la tradicional peregrinación desde la localidad a la ermita de San Roque, donde hubo misa y procesión en torno al templo religioso, ubicado en una bonita campera del sur del concejo.

Los vecinos de Santianes cerraron así las fiestas patronales de San Roque, que contaron también el pasado sábado con una comida festiva con cordero y costillas a la estaca y animación musical.