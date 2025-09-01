Santianes de Molenes peregrina a la ermita de San Roque por sus fiestas
Los vecinos de la localidad acudieron a la ermita, donde hubo misa y procesión
La Asociación de Vecinos y Amigos de Santianes de Molenes, en Grado, celebró este domingo la tradicional peregrinación desde la localidad a la ermita de San Roque, donde hubo misa y procesión en torno al templo religioso, ubicado en una bonita campera del sur del concejo.
Los vecinos de Santianes cerraron así las fiestas patronales de San Roque, que contaron también el pasado sábado con una comida festiva con cordero y costillas a la estaca y animación musical.
