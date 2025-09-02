El PP de Grado critica la pérdida de una ayuda para el telecentro y el gobierno local responde: "Fue un fallo informático y ya está recurrido"

El Partido Popular (PP) de Grado critica al equipo de gobierno de IU por haber sido excluido de una convocatoria de subvenciones del Principado de Asturias para los telecentros, estimada en 46.000 euros, debido, según denuncia, a "un incumplimiento de los requisitos por mala tramitación administrativa". El Gobierno local explica que el error se produjo por "un fallo informático, que ya ha sido recurrido para su subsanación".

Según señalan los populares en un comunicado, la pérdida de estos fondos "esenciales afectará directamente a la ciudadanía". "El dinero se destinaría, entre otras cosas, a mantener el personal de dinamización tecnológica que presta servicios esenciales en la zona, desarrollar cursos de formación tecnológica para los vecinos, fomentar las vocaciones científicas del alumnado e impulsar proyectos vinculados al 5G y a la transformación de la economía rural".

El PP de Grado censura "la pasividad y la mala gestión" de los responsables municipales en la tramitación de la ayuda para los telecentros, que se realizó a través de la Mancomunidad compartida con Yernes y Tameza: "La comarca se queda sin acceso a las ayudas, lo que supone un grave perjuicio para sus vecinos".

Por su parte, el equipo de gobierno de IU detalla que ha recurrido la resolución de la convocatoria con los justificantes que certifican que el envío de la solicitud se realizó en tiempo y forma. "Esperamos que el dictamen sea favorable", indican fuentes municipales.

"Presentamos la documentación a través de la Oficina de Registro Virtual (ORVE), pero se produjo un fallo del sistema. Se envió en dos veces porque el archivo pesaba mucho y solo llegó el primero, por lo que consideraron que estaba incompleta la petición, que es el motivo por el que no fue concedida", explica la concejala de Urbanismo y Desarrollo Local, Cristina Coalla.

La edil avanza que cuando salió finalmente la resolución del Principado de Asturias con la lista de municipios admitidos y excluidos de los fondos, se comunicaron "de inmediato" con la Administración regional: "Presentamos todos los justificantes de envío y fue el propio Principado el que nos dijo que pusiéramos un recurso, que tiene un plazo de dos meses", concluye Coalla, quien confía en lograr la ayuda.