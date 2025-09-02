"Quiero aprender el oficio", dice el hijo del empresario cárnico expulsado del mercado de Siero

"Tengo ganas de seguir con la empresa, porque me gusta, y no voy a los mercados obligado. Acudir con mi padre es una manera de conocer el oficio, por lo que fue un fastidio que no me dejasen entrar", comenta Daniel Berdasco, de quince años de edad e hijo del cogerente de Benfer, uno de los principales operadores de ganado de carne de Asturias, con sede en Grado, después de haber sido expulsado la pasada semana del Mercado de Ganados de Pola de Siero. ¿El motivo? Estar en un centro de trabajo siendo menor de edad. Al margen de la polémica suscitada y la ausencia en el ferial poleso de la compañía en la sesión de compra-venta de este lunes, padre e hijo confían en que este caso sirva para que la normativa pueda adaptarse en aquellos casos de jóvenes que quieran echar una mano y aprender los entresijos de los negocios familiares.

El chico, que estudia en el colegio Palacio de Granda y compite en kárate con el Gimnasio Lino, es un apasionado del sector ganadero desde bien pequeño. El ejemplo lo tiene en casa con su padre y su tío Ángel, así como con sus abuelos, Fernando Berdasco y Benigna Lorences, quienes fundaron Benfer hace más de 50 años en la capital moscona llegados de Villaverde (Belmonte de Miranda). "En aquel tiempo no había grandes superficies y también abrieron el súper con carnicería, no sé el pan que se vendió allí y, en general, productos de alimentación de todo tipo. Era una tienda muy moderna y todo el mundo quería ir allí", recuerda Berdasco, quien también aprendió el oficio con sus padres "desde niño". "No sé ni cuál es mi primer recuerdo con las vacas porque anduve entre ellas desde siempre", añade.

Benigna y Fernando plantaron la semilla de Benfer, que germinó con éxito con la segunda generación, convirtiendo a la empresa en uno de los principales empleadores del concejo, con 70 trabajadores y una producción propia de entre 400 y 600 cabezas de vacuno de media, a la que suman las adquisiciones que realizan en las ganaderías regionales. El joven Berdasco siguió estos pasados días colaborando en la empresa familiar, acudiendo a varias explotaciones así como a una concurrida feria ganadera durante el fin de semana, donde recibió el cariño de profesionales y tratantes, sorprendidos con los hechos acontecidos. Una cita en la que, como él, había otros jóvenes y niños escuchando a los mayores negociar los tratos o valorar las cualidades de un animal. "A la gente le llamó la atención lo que pasó, porque que vayan jóvenes es algo que les parece bien", comenta Berdasco, que retomará el instituto este mes y, en caso de poder acudir al mercado de la Pola, su presencia en el ferial se reducirá a próximos períodos vacacionales o días en los que no tenga clase o competición de karate. Eso si no hay ningún inconveniente de por medio porque "si tenemos alguna rencilla, el castigo que tiene es no llevarle conmigo", dice el padre sonriendo. No obstante, espera que el chico pueda regresar con todas las de la ley y están a la espera de respuesta a la solicitud enviada al Ayuntamiento de Siero para pedir un permiso especial de entrada para el joven.

Los Berdasco quieren, además, que su caso sirva para hacer una reflexión sobre el choque entre la normativa vigente y las costumbres del medio rural. "Ojalá se den las circunstancias para que este mal trago sirva para algo bueno. Esperamos que se permita que haya más contacto con los oficios del campo, que está un poco desamparado. No podemos privar de la formación y enseñanza que supone para los chavales que, como Dani, tienen la iniciativa de ir incorporándose al sector. Hay que respetar la normativa, pero también hay que hacer por adaptarla", propone el padre. Para ambos, una de las claves de la continuidad del sector primario en Asturias es que haya una mayor flexibilidad que aúne la tradición de jóvenes ganaderos con la normativa. "No hay relevo generacional si no se hace un poco por ello", advierten.