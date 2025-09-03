Grado mejora la frecuencia de la limpieza de contenedores de basura ante las críticas vecinales por malos olores

El nuevo sistema de recogida de basura implantado el pasado mes de junio en Grado, mediante una colaboración entre el Ayuntamiento y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa), ha generado quejas vecinales a lo largo del verano, debido a los malos olores que desprenden algunos contenedores junto a las casas. Por ello, el Consistorio ha logrado incrementar la frecuencia de la limpieza de los contenedores, que pasa de 30 a 15 días. Además, ha cambiado algún depósito.

"Tuvimos alguna queja relacionada con dos zonas conflictivas. Lo que hicimos fue reducir el plazo de la limpieza que, por contrato, estaba establecido en una vez al mes, solicitando que fuera cada dos semanas durante el verano. Si tenemos que hacer cualquier otra cosa para la mejora del servicio, lo haremos", explica Chema González, concejal de Obras.

Además, el edil pide "paciencia" durante la adaptación del nuevo sistema de recogida de residuos, que supuso la implantación de camiones y contenedores de carga lateral para las fracciones de biorresiduos (contenedor marrón) y resto (contenedor gris). "Ofrecen mayor facilidad y ergonomía para el usuario", señala. También se incluyó un camión propulsado por gas licuado, más limpio y respetuoso con el medio ambiente, y que favorece una mayor seguridad para los operarios durante la retirada de los depósitos.

"Creemos que el cambio ha sido objetivamente mejor, si bien requiere un período de adaptación. Ya sabemos que todo cambio implica salir de lo conocido y puede generar cierta incomodidad, por eso solicitamos paciencia y generosidad a los vecinos y especialmente a los hosteleros", señala González, quien insiste en que las bolsas deben depositarse cerradas en los contenedores. "Sobre todo la fracción orgánica", precisa.

Algunos de los problemas de malos olores en los meses de julio y agosto se produjeron, detalla el edil, debido a depósitos de basura orgánica realizados sin meter los residuos en una bolsa, lo que obligó a la retirada de algunos contenedores debido al mal estado en que quedaron por la descomposición de los alimentos en las jornadas de intenso calor.

Por todo ello, el concejal del área explica que si el depósito de residuos se realiza de manera correcta, esto redundará en la reducción de las tasas municipales de la basura. "Intentaremos que se mejore el servicio y, si surgen más cuestiones, se atenderán, porque lo que queremos es solucionar los problemas de la gente", dice González.

El nuevo sistema agrupa los puntos de recogida en la zona urbana y su entorno inmediato, con un total de 132 ubicaciones para los contenedores grises y 120 para los marrones. Se mantiene la recogida diaria de ambas fracciones, con transporte a las instalaciones del consorcio en Serín. A ello se suman los 182 contenedores ya operativos en la villa moscona para la recogida selectiva: 64 de papel y cartón, 59 de envases ligeros y 59 de vidrio.

Asimismo, González avanza que el próximo mes de octubre está previsto que comience la campaña "A los marrones, soluciones" para fomentar el uso del contenedor marrón (fracción orgánica) e informar a vecinos y hosteleros sobre los residuos que se pueden depositar en el cubo "en bolsas cerradas". "Una correcta separación de los residuos es fundamental para el buen funcionamiento de todo el sistema de gestión de residuos, depositando cada uno en su contenedor y en bolsa cerrada", concluye.