Los institutos de Grado inician el curso con cifras elevadas de matrícula y lista de espera en FP

Los institutos de Grado inician el nuevo curso escolar el próximo martes con buenos datos de matrícula, algunas obras realizadas y un amplio programa de actividades complementarias a las asignaturas curriculares. En el César Rodríguez recibirán a 70 nuevos alumnos, un número que ha obligado a abrir un aula más en el primer curso de ESO, pasando de dos a tres clases. También el Ramón Areces da la bienvenida a 28 nuevos estudiantes y bate récord de inscripciones de Formación Profesional, con 55 estudiantes a punto de iniciar clases y lista de espera.

"Hacía más de dos décadas que no teníamos tres clases por curso, la clásica ‘aula C’. Tendremos en total 200 alumnos, crecimos en más de cien en los últimos años por la capacidad de innovación, modernidad de la pedagogía que se aplica y la implicación de este centro en la comunidad de Grado. También absorbemos alumnos de colegios de otros institutos", destaca Daniel Menéndez, director del César Rodríguez.

En el Ramón Areces comienzan el nuevo curso con una matrícula "similar a la de otros años, con algo menos de 300 alumnos", apunta su director, Antón Lombardero. La Formación Profesional cuenta con dos opciones (Electromecánica de vehículos automóviles y Guía en el medio natural y de tiempo libre) y ambas han vuelto a registrar una gran demanda: "Siempre lo llenamos y queda mucha gente fuera", añade.

Por la izquierda, Alba Fernández, adjunta a la jefatura de estudios del Ramón Areces, Chema González, jefe de estudios, y Antón Lombardero, director, preparan los horarios lectivos. | S. A.

Los institutos de la villa moscona se han remozado en estos meses de vacaciones. El Ramón Areces estrena un nuevo sistema de climatización para el salón de actos, con nueva calefacción e iluminación, así como otras pequeñas actuaciones de mantenimiento. Lombardero apunta que este curso contarán también con una nueva sala de informática con 25 ordenadores y 25 tablets más. "Pasamos de dos a tres aulas de informática", detalla.

En el César Rodríguez han cambiado las cortinas y se ha habilitado un nuevo espacio en el exterior. "Mejoramos la zona de acceso desde La Troncada, que estaba completamente vandalizada", comenta el director. En el centro educativo esperan también recibir el proyecto de mejora integral de los interiores de la planta baja del edificio.

Esta nueva zona desde La Troncada da acceso a uno de los edificios auxiliares del instituto y podría servir como entrada y aparcamiento para las personas que acuden a realizar cursos como costura, pintura o el certificado profesional de Atención Sociosanitaria en colaboración con el Ayuntamiento. "Nos gusta participar de la vida del concejo y queremos que el centro no esté cerrado a la actividad lectiva, que sirva también para otras actividades de formación", considera Menéndez.

Los centros están en plena organización del curso para recibir el próximo martes al alumnado. Y entre las actividades que tienen preparadas a corto plazo está el intercambio escolar a Boston y Nueva York que harán en el Ramón Areces del 25 de septiembre al 10 de octubre. En ese sentido, el centro, un referente en este tipo de iniciativas internacionales, tendrá entre sus filas a un auxiliar de conversación para el programa bilingüe, implantado en Secundaria.

"Y seguiremos con el musical, aunque todavía no sabemos cuál. También vamos a organizar una conferencia en la Semana Cultural de los Moscones de Oro, van a ser los alumnos quienes participen con un tema de actualidad e interés", explica Lombardero. El director del Ramón Areces hace además una reflexión de inicio de curso tras la huelga de profesorado de finales del curso pasado.

"Son pequeños logros que son buenos para empezar el curso y es el primer año en cinco años en el que no hay cambios legislativos. Una mala ley es mejor que estar cambiando cada cuatro años porque es un desbarajuste y un desánimo por la burocracia estúpida que acaba con el sistema educativo", reivindica.

También en el César Rodríguez van a estrenar pronto el calendario de actividades con la organización de la primera Noche Blanca en Grado. Un acto que será anunciado próximamente en colaboración con la concejalía de Cultura. Continúan con el programa que desarrolla la Fundación Aula Vital, con más subidas periódicas a las instalaciones de la entidad en Yernes y Tameza, entre otros.

Asimismo, el proyecto intergeneracional "Arraigados" incorpora este curso al concejo de Belmonte de Miranda en sus actividades tras sumar en anteriores ediciones otros como Candamo o Las Regueras. "El grupo arqueológico ‘Llabor’ de la Universidad de Oviedo se interesó por esta iniciativa y van a tener un aula permanente en el centro para desarrollar un trabajo de investigación sobre el papel de las mujeres en el mundo rural", detalló.

Los institutos de Grado vuelven así ya a la carga con más estudiantes, reformas en los equipamientos y nuevas actividades educativas con las que completar la formación académica de los jóvenes que acuden a sus aulas.