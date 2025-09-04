Un rincón de película en la zona rural de Grado: así es el molín de La Peña y el paisaje en el que se integra entre bosques y ríos

Un rincón de cuento, pleno de naturaleza, agua que brota en una pequeña cascada y un molino antiguo restaurado. Son los elementos que conforman la increíble estampa que aparece a un lado de la carretera entre San Pedro y Restiello (GR-4), que comunica varias localidades de la zona rural de Grado y discurre en medio de un paisaje de bosques y ríos. El molino es el conocido como Molín de La Peña, por el nombre del núcleo en el que se ubica, cercano a los de El Torno y Seaza.

El lugar, por el que también atraviesa un río y que cuenta con un pequeño puente de madera como acceso, sale al paso si uno sube o baja por la carretera que va de Grado hacia San Pedro y discurre por la parroquia de Santa María de Villandás.

El molino, rodeado de naturaleza. / P. T.

Sorprende al viajero que pasa por primera vez por la zona por el rincón en el que se ubica, por su perfecto estado e integración en su entorno, pues la rehabilitación se ha llevado a cabo respetando por completo la esencia tanto el molino como el espacio que lo rodea.

En su exterior, abunda la piedra y el verde y se disfruta del sonido del discurrir del agua, convirtiendo el lugar en un punto en el que muchos se detienen para tomar una fotografía y apreciar la autenticidad de un espacio que se conserva cómo era antaño.