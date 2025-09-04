Un rincón de película en la zona rural de Grado: así es el molín de La Peña y el paisaje en el que se integra entre bosques y ríos
El paraje, a un lado de la carretera que conduce a Villandás, conserva la autenticidad de antaño y el conjunto conforma una estampa de cuento
Un rincón de cuento, pleno de naturaleza, agua que brota en una pequeña cascada y un molino antiguo restaurado. Son los elementos que conforman la increíble estampa que aparece a un lado de la carretera entre San Pedro y Restiello (GR-4), que comunica varias localidades de la zona rural de Grado y discurre en medio de un paisaje de bosques y ríos. El molino es el conocido como Molín de La Peña, por el nombre del núcleo en el que se ubica, cercano a los de El Torno y Seaza.
El lugar, por el que también atraviesa un río y que cuenta con un pequeño puente de madera como acceso, sale al paso si uno sube o baja por la carretera que va de Grado hacia San Pedro y discurre por la parroquia de Santa María de Villandás.
Sorprende al viajero que pasa por primera vez por la zona por el rincón en el que se ubica, por su perfecto estado e integración en su entorno, pues la rehabilitación se ha llevado a cabo respetando por completo la esencia tanto el molino como el espacio que lo rodea.
En su exterior, abunda la piedra y el verde y se disfruta del sonido del discurrir del agua, convirtiendo el lugar en un punto en el que muchos se detienen para tomar una fotografía y apreciar la autenticidad de un espacio que se conserva cómo era antaño.
