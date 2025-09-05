Borja Gutiérrez, un campeón de Grado con billete para el mundial de kárate de El Cairo en noviembre

Campeón de Asturias en todas las categorías, medallista nacional en cadete junior y sub 21, Campeón de España universitario en dos ocasiones, "Grand winner" durante cuatro años consecutivos, lo que le posicionaba como número uno del ránking de España en su peso y categoría o medalla de bronce en la "Youth League" en Monterrey. Estos son tan solo algunos de los títulos del palmarés de Borja Gutiérrez (Grado, 2004), que a sus 21 años se ha convertido en el único español del cuadro masculino que ya tiene plaza para el Mundial de kárate que se celebrará en El Cairo (Egipto) el próximo mes de noviembre. El moscón obtuvo billete directo al quedar en séptimo lugar en el Campeonato de Europa senior.

"Comencé a practicar kárate con cuatro años en el gimnasio de Lino Gómez, quien tiene una impecable trayectoria tanto como maestro como competidor", recuerda el joven. Y aunque ninguno de sus familiares lo practica y reconoce que el fútbol siempre le llamó la atención, "el kárate tiene algo que me fue gustando y enganchando cada vez más, sobre todo, cuando comencé a ver resultados a partir de cadete y eso fue un plus de motivación".

Borja Gutiérrez comenzó a despuntar a partir de los 15 años. "Ese fue el momento en el que las federaciones de kárate, tanto asturiana como española, comenzaron a contar conmigo", explica. El deportista señala que "el punto de inflexión fue un campeonato de clubes en 2019, en el que mi entrenador, Lino, me dio la oportunidad de formar parte de su equipo". Aquello marcó un antes y un después en la trayectoria del moscón. "Fue un momento clave para mí", apunta.

El esfuerzo y la constancia son las claves para llegar donde está y practicar un deporte que compagina con sus estudios de Psicología en la Universidad de Oviedo, donde este año comenzará cuarto de carrera. Intento "sacar tiempo" para todo. Además, "combino las clases técnicas que me imparte Lino con un extra de preparación y las concentraciones con el equipo nacional que imparte el seleccionador nacional Iván Leal", señala Gutiérrez.

Actualmente, el joven, que compite en la categoría senior de más de 84 kilos, está totalmente centrado en prepararse para el mundial y sueña con que "el kárate vuelva a ser incluido dentro del circuito olímpico", afirma.