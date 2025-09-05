El Foro de Creación y Lectura de la biblioteca de Grado anima a los moscones a escribir y a dibujar
La organización abre plazo hasta el 10 de octubre para entregar trabajos que van a ser publicados en la vigésima edición de la revista "Las Hojas del Foro"
S. Arias
El Foro de Creación y Lectura de la biblioteca de Grado abre el plazo para la entrega de trabajos poesía, ensayo, cómic, ilustración, entre otros, que formarán parte del nuevo número de su revista de creación literaria y plástica "Las Hojas del Foro", que alcanza su vigésima edición.
El plazo máximo de entrega de textos y colaboraciones es el día 10 de octubre. A partir de esa fecha se reunirá el consejo de redacción para seleccionar el material a publicar en la revista, que se presentará y distribuirá gratuitamente el próximo mes de diciembre. El límite de espacio para los textos son cuatro páginas a doble espacio como máximo. Todos los trabajos deben ser originales e inéditos.
El mail para colaborar con la revista es lashojasdelforo2023@gmail.com. Y en aras de facilitar las ideas a los próximos escritores o dibujantes, estos pueden solicitar ejemplares gratuitos de los números ya publicados acudiendo a la biblioteca pública "Valentín Andrés" y en el enlace https://www.ayto-grado.es/bdm-revistas, donde se pueden descargar las revistas en PDF.
Desde El Foro de Creación y Lectura de Grado animan a los moscones a aportar su textos o ilustraciones: "¡Venga, a escribir, a dibujar, a pintar que necesitamos que este número 20 sea el mejor de la historia!".
