"Mujeres con rollos": así es la interesante muestra cerámica que alberga la Casa de Cultura de Grado

El alumnado del taller de cerámica "Alfar" de Grado muestra sus últimos trabajos en la exposición "Mujeres con rollos" que se podrá disfrutar en la Casa de Cultura desde este viernes y hasta el próximo 30 de septiembre. Se trata de una selección de piezas vinculadas a las técnicas más antiguas de moldeado del barro.

"Fue un ejercicio para enfrentarnos a otro tipo de trabajos en los que no se usa el torno, hemos empleado la técnica del pellizco y el rollo que son las primeras técnicas que se usaron en cerámica", detalla Esperanza Medina, ceramista y profesora del taller.

La muestra ya se puede visitar desde este viernes, aunque habrá una inauguración oficial el próximo viernes, con la hora aún por determinar. Los asistentes podrán disfrutar en ese momento de una visita guiada por la muestra colectiva.

En "Mujeres con rollos" el visitante podrá disfrutar de las creaciones cerámicas de las distintas culturas mundiales desde la Prehistoria a la Edad Media. "Es un símbolo presente en muchas comunidades porque así es cómo se empezó a trabajar la cerámica con volúmenes que se hacen con los rollos porque de aquella no había tornos, lo hacían como una manera de representar a la mujer", explica Medina.

Las personas que participan en el taller de cerámica han aprendido en los últimos meses a desarrollar piezas mediante estas antiguas técnicas "pasando del cántaro como recepción de algo a algo más simbólico, de volumen y formas no huecas", apunta.

Las participantes en la muestra colectiva, principalmente mujeres, han trabajado estos días en la colocación de las piezas en vitrinas y expositores dejando todo listo para que los vecinos y turistas puedan disfrutar del trabajo artístico realizado.