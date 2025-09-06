El "boom" de los apartamentos turísticos en Grado: "Es evidente que cada vez hay más visitantes"

Grado vive un "boom" de apertura de alojamientos turísticos. Sin ir más lejos, este año han inaugurado dos nuevos establecimientos y otro más lo hará próximamente. Los tres moscones detrás de estas iniciativas destacan el evidente aumento del turismo en los últimos años en el concejo, al que se suman los peregrinos del Camino Primitivo de Santiago, así como la situación geográfica estratégica y las buenas comunicaciones de la villa moscona. En el diseño de los alojamientos todo ha sido mimado al detalle, incluyendo las últimas tecnologías y sistemas de eficiencia energética en los edificios, algunos rehabilitados a partir de antiguas viviendas sin uso. Además, en los tres se genera empleo para la limpieza y gestión de los apartamentos.

El primero en sumarse este 2025 a las opciones de alojamiento de tipología de apartamento turístico se localiza en El Casal, con los apartamentos "Casa Amparo" y "Casa Amador". Comenzaron a funcionar esta pasada Semana Santa y, según lo que ha observado en estos meses su propietario, Sergio Álvarez Menéndez, es pronto para hacer un balance pero se muestra "contento". "Hemos tenido un cien por cien de ocupación en julio y agosto, pero no se puede vivir de esos meses, ahí está el tema. De todos modos septiembre empieza con buen pie y en octubre ya hay alguna cosita", valora este emprendedor, quien maneja el establecimiento a través del móvil porque vive en Málaga, donde es empresario.

La influencia del AVE en la llegada de turismo a Asturias

Para Álvarez, una de las claves del auge turístico ha sido la llegada del AVE. "Asturias está dando un giro debido a la entrada del AVE. Es algo fundamental, lo viví en Málaga de la que llegué, la ciudad se transformó y un alto porcentaje fue a consecuencia del AVE", estima.

La apuesta de este empresario por abrir un alojamiento en una zona de Grado se debe principalmente al arraigo con el lugar donde nació: "Era un handicap, pero el sentimiento que tengo de pertenencia a El Casal, entre otras cosas, me animó. No ser el centro de la villa se compensa con muchísima calidad, pues es como estar en una suite de hotel y también se puede estar más tranquilo", indica.

Entrada a los apartamentos turísticos de El Casal. / Sara Arias

Además, con esta iniciativa ha dado empleo a una persona encargada de la limpieza. Es una de las premisas de los tres empresarios que este año inician la aventura del sector turístico, dar el mayor confort y calidades en la construcción, equipamiento y servicios. Y los tres tienen apartamentos habilitados para personas con movilidad reducida y entrada directa desde la calle.

"Quería hacer algo guapo"

"Hace dos años me puse con ello buscando dar una alternativa al edificio, que ya tenía desde hacía unos años y estaba muy deteriorado. Siempre tuve claro que quería hacer algo guapo y, por eso, aunque la obra termina este septiembre, queremos abrir sin prisa", explica Francisco Menéndez Riesgo, "Pacho", empresario del sector eléctrico, entre otros.

La ejecución del proyecto en una casa protegida de la plaza La Panerina finalizará pronto, sumando cinco nuevos apartamentos a la oferta turística de Grado que, en un principio, estarán también dirigidos al público de media y larga estancia . "Tendrán todos los servicios y no tendrán que ocuparse de nada", apunta.

Casa en rehabilitación en la zona de La Panerina que va a acoger alojamientos. / P. T.

De manera reciente ha sido inaugurado un edificio, también protegido, con apartamentos en las Calles Nuevas y denominado Villagrado Suites. Fue un día señalado, el pasado día de Santiago, en julio, que es festivo en la villa moscona. Y en lo que va de verano han tenido buenos registros de huéspedes y "la gente se iba contenta", dice su dueño, José Manuel Puente Martínez, quien trabaja para una multinacional.

El motivo que llevó a este ingeniero químico de profesión a rehabilitar el inmueble y destinarlo al turismo fue la "evidencia" de que los turistas llegan a la villa moscona. "Se pensó para cubrir una necesidad y porque todos los informes van en la misma dirección, Asturias crece, es el famoso refugio climático, se come bien, hay paisaje y naturaleza y, en particular en Grado se ve mucho movimiento a lo que hay que sumar la vinculación con el Camino Primitivo", comenta Puente, quien fue en su día concejal de Turismo en el municipio.

Una apuesta por el concejo

Ha advertido que el grueso principal de visitantes es familiar: "Un alto porcentaje de las reservas son parejas jóvenes con uno o dos niños, es algo que me dejó sorprendido". Además, Puente tiene planes de futuro y la zona de jardín con la que cuenta el edificio, con vistas al paseo del río, está en remodelación. "La idea es con vistas al año que viene para que tengan una zona al aire libre que puedan aprovechar los alojados", confirma.

Puente se enamoró hace mucho tiempo del inmueble y en una jornada con amigos en La Merced, ubicada frente al edificio, tomó la decisión: "Lo veía todos los fines de semana y me gustaba mucho la simetría que tiene, el turismo va a crecer y también quería hacer algo por Grado".

El crecimiento del turismo se nota en la villa moscona, que recibe cada año a más visitantes. Y con el flujo de turistas, la economía local se reactiva para dar oferta a la demanda existente, que es la que empuja el ánimo de los moscones que han apostado por este tipo de negocios.