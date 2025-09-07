Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"EmplazArte" afronta su recta final en Grado: este es el acto con el que se despedirá el programa de cultura de calle

El dúo de cuerda "A tempo" actuó el sábado en la plaza de la iglesia con músicos de la Banda Gaitas Conceyu Grau

Actuación del dúo en la plaza de la iglesia.

Actuación del dúo en la plaza de la iglesia. / LNE

El programa del Ayuntamiento de Grado "EmplazArte" que durante todo el verano ha llevado actividades culturales a las calles y plazas mosconas afronta este mes su recta final. Este sábado hubo un recital en la plaza de la iglesia a cargo del dúo de cuerda "A tempo", al que acompañaron dos músicos de la Banda Gaitas Conceyu Grau (Raquel al pandero/pandereta y Pablo a la gaita). Ha sido el penúltimo acto de esta iniciativa municipal, a la que se le pondrá el broche el día 13, a las 18.00 horas, con el cuentacuentos "A quien buena sombra se arrima", en el parque de Arriba.

Así comienza el espectáculo de música y luz de Annie Chambers

Así comienza el espectáculo de música y luz de Annie Chambers

Paula Tamargo

"EmplazArte" ha contado con mucha aceptación y las actuaciones y espectáculos se han ido desarrollando por distintos puntos de la villa, rotando por calles y plazas, algunas de ellas los nuevos espacios públicos con los que cuenta Grado a partir de las obras de semipeatonalización del centro urbano de la capital moscona.

Así, uno de los eventos más singulares lo acogió la zona de La Blanca, la plaza Indalecio Corugedo, con el espectáculo de Annie Chambers y su propuesta de música y luz. Otra de las citas destacadas de este verano fue la fiesta swing en la plaza del Ayuntamiento.

Las actividades de este programa han estado impulsadas por el área de Cultura de Grado, a cargo del concejal Diego García Nieto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  2. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  3. El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
  4. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  5. Vuelco en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou
  6. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  7. Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
  8. El calor estival resiste en Asturias (por poco tiempo): esta es la previsión para el puente

Fabada "ejemplar" para quinientos en Leceñes (Valdesoto): "Este año nos sabe todavía mejor"

Fabada "ejemplar" para quinientos en Leceñes (Valdesoto): "Este año nos sabe todavía mejor"

La gran fabada de Santa Apolonia, en imágenes

La gran fabada de Santa Apolonia, en imágenes

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas del plan de EEUU

Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas del plan de EEUU

Así fue la primera jornada de la temporada 2025-26 en el grupo de Asturias de Tercera Federación

Así fue la primera jornada de la temporada 2025-26 en el grupo de Asturias de Tercera Federación

El susto en la Vuelta a España en Asturias: un activista palestino casi provoca una tragedia

El discurso de Adrián Barbón por el Día de Asturias: "El deber con el Paraíso Natural"

El discurso de Adrián Barbón por el Día de Asturias: "El deber con el Paraíso Natural"

Asturias se despidió de la Vuelta con Pedersen como vencedor en Monforte

Asturias se despidió de la Vuelta con Pedersen como vencedor en Monforte

Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado

Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
Tracking Pixel Contents