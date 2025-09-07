"EmplazArte" afronta su recta final en Grado: este es el acto con el que se despedirá el programa de cultura de calle
El dúo de cuerda "A tempo" actuó el sábado en la plaza de la iglesia con músicos de la Banda Gaitas Conceyu Grau
El programa del Ayuntamiento de Grado "EmplazArte" que durante todo el verano ha llevado actividades culturales a las calles y plazas mosconas afronta este mes su recta final. Este sábado hubo un recital en la plaza de la iglesia a cargo del dúo de cuerda "A tempo", al que acompañaron dos músicos de la Banda Gaitas Conceyu Grau (Raquel al pandero/pandereta y Pablo a la gaita). Ha sido el penúltimo acto de esta iniciativa municipal, a la que se le pondrá el broche el día 13, a las 18.00 horas, con el cuentacuentos "A quien buena sombra se arrima", en el parque de Arriba.
"EmplazArte" ha contado con mucha aceptación y las actuaciones y espectáculos se han ido desarrollando por distintos puntos de la villa, rotando por calles y plazas, algunas de ellas los nuevos espacios públicos con los que cuenta Grado a partir de las obras de semipeatonalización del centro urbano de la capital moscona.
Así, uno de los eventos más singulares lo acogió la zona de La Blanca, la plaza Indalecio Corugedo, con el espectáculo de Annie Chambers y su propuesta de música y luz. Otra de las citas destacadas de este verano fue la fiesta swing en la plaza del Ayuntamiento.
Las actividades de este programa han estado impulsadas por el área de Cultura de Grado, a cargo del concejal Diego García Nieto.
