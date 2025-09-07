El "Pueblo ejemplar" de Grado que fue lugar de afamados canteros: así es Villandás, paraíso de hórreos y paneras
La localidad de la zona rural del concejo destaca por sus espectaculares paisajes y sus casas antiguas con corredores de madera y ventanales decorados
Villandás, localidad perteneciente a la parroquia moscona de Santa María de Villandás, fue pueblo de afamados canteros, como cuentan los vecinos que quedan y atestiguan las construcciones con piedra que salen al paso.
Fue un lugar con muy buenas caserías a juzgar por el tamaño de los conjuntos de vivienda, edificaciones auxiliares y hórreos o paneras que componen cada una de las unidades residenciales de este núcleo de población de Grado destacado por el paisaje natural en el que se integra y por conservar muchas casas antiguas, con sus corredores de madera y ventanales decorados.
Hay algunas familias jóvenes dedicadas a la ganadería, pero ya quedan pocos vecinos viviendo de continuo. La localidad, que merece la pena pasear para conocer la arquitectura de las auténticas casas de pueblo asturiano, cuenta con establecimientos de turismo rural y fue "Pueblo ejemplar de Grado" en 2013.
El galardón se concedió, entre otras cosas, por la unión vecinal y la capacidad de sus habitantes de conservar el patrimonio etnográfico y cultural de un núcleo que dista unos 19 kilómetros de la villa moscona.
Para llegar, desde la villa de Grado se coge la carretera AS-311 con dirección Tameza. Una vez en San Pedro hay que tomar el desvío a la derecha (carretera GR-4) en dirección a Restiello y hay que continuar hasta dar con un indicador y una desviación a la izquierda que indica que queda un kilómetro para Villandás.
El viajero no debe confundirse con el desvío hacia Santa María de Villandás, que es otra localidad, aunque también merece la pena llegar a ella y visitar la iglesia parroquial alrededor de la que el paisaje es impresionante.
